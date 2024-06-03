ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累

記者劉宜庭／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚，目前育有1歲女兒，近日上節目抱怨丈夫頻頻犯同樣錯誤，自認有「易怒症」，面對醫生分析與解說，她當場卸下心防落淚，令現場眾人心疼不已。

在《11點熱吵店》中，蔡允潔先是抱怨錄影前才剛發生的事情，「就剛剛熱騰騰的事情，我剛剛在下電視台的時候，我老公載我來，我是摔門走。」原來，當天早上老公先把車子開走，導致她錄影遲到，起初不想為此吵架，便向製作單位溝通改成會帶裝弄髮、晚一點到，因此就在車上趕緊化妝，結果一抬頭，發現老公開錯地方，讓她瞬間氣炸。

▲蔡允潔錄影突痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔錄影突痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡允潔錄影突痛哭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

「他就跟我說『可是我已經跟妳說對不起了』，我說不是每一個對不起，都能夠解決事情的。」蔡允潔不滿丈夫一直在犯同樣的錯誤，「我就覺得好累」，她坦言起初不願在小孩面前吵架，因此經常隱忍，把情緒往心裡面吞，「可是久了你就會整個頭，每天都好痛、好痛。」

蔡允潔表示，性格宛如「樹懶」的丈夫並不是不幫忙，而是會在奇怪的時間做奇怪的事。她舉例，女兒目前是什麼東西都會往嘴巴裡送的階段，「有一次我跟她說，爸爸你要注意，她拿石頭起來吃了，然後我老公是等到，她已經把石頭都放到嘴巴、已經咬碎了，他才去阻止她。」當下，她不顧自己公眾人物的身分，暴怒大吼：「你是豬嗎？她已經放到嘴巴裡了，動作不能快一點嗎？」

還有一次，蔡允潔哄小孩一個小時都哄不睡，後來她下樓處理家事，回到家卻發現丈夫把廚房拆了，「放到地上的那些碗，是已經消毒過，放在櫃子裡面好好的東西，他硬把它放到地上；然後你看他把那個垃圾桶的蓋子放到洗水槽裡面，洗水槽裡面還有奶瓶耶。」她那次罵得更難聽，直接問：「你有沒有腦？你可以在平日做這些事情，為什麼一定要在假日，去做這些事情？」

▲蔡允潔錄影突痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔錄影突痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔邊聽分析邊泛淚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

對此，知名心理諮商師海苔熊（本名：程威銓）分析：「我們都說每一個憤怒的人，背後都有一個憂鬱的靈魂，所以其實妳雖然，表面上看起來很憤怒，但我猜妳心裡其實是很孤單的。」他指出蔡允潔身為公眾人物、不想在小孩面前發火，加上丈夫出自於好心，「所以妳是時時刻刻都在非常矛盾的情況下，那妳只能怎樣呢？妳只能生氣，為什麼只能生氣？因為生氣是看起來好像可以比較強的方法，但那是很難過的一件事情。」

▲蔡允潔錄影突痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔吐露內心話。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

聽到這裡，蔡允潔內心似乎產生共鳴，淚水瞬間落下，痛哭說出真心話：「可是他又是一個好人，他又是想幫忙，但是常常會做這種很奇怪的事情，讓妳覺得你發這個飆好像又不太正確。」

►兒患罕病「智商只有2-4歲」！　鄭俊弘崩潰：考慮再生一個

►DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

►御姊愛41歲驗出懷孕！　曾被醫說不易受孕：洗手間裡激動眼眶濕熱

►老公開車「一定要摸大腿」！　鍾欣怡煩躁PO照…網共鳴：我家也是

【ETStar開課了】

想增肌減脂、增加職場競爭力、培養社交手腕？

限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「sherryliu，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡允潔, 蔡小潔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？
  2. 林襄代言遭拖欠款項「7位數拿不回」！　經紀公司怒發聲：走司法維護權益
  3. 蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累
  4. 韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV
  5. 曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」
  6. 《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」
  7. 節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下
  8. 掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視
  9. T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰
  10. 吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366