蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累

記者劉宜庭／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚，目前育有1歲女兒，近日上節目抱怨丈夫頻頻犯同樣錯誤，自認有「易怒症」，面對醫生分析與解說，她當場卸下心防落淚，令現場眾人心疼不已。

在《11點熱吵店》中，蔡允潔先是抱怨錄影前才剛發生的事情，「就剛剛熱騰騰的事情，我剛剛在下電視台的時候，我老公載我來，我是摔門走。」原來，當天早上老公先把車子開走，導致她錄影遲到，起初不想為此吵架，便向製作單位溝通改成會帶裝弄髮、晚一點到，因此就在車上趕緊化妝，結果一抬頭，發現老公開錯地方，讓她瞬間氣炸。

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▲蔡允潔錄影突痛哭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

「他就跟我說『可是我已經跟妳說對不起了』，我說不是每一個對不起，都能夠解決事情的。」蔡允潔不滿丈夫一直在犯同樣的錯誤，「我就覺得好累」，她坦言起初不願在小孩面前吵架，因此經常隱忍，把情緒往心裡面吞，「可是久了你就會整個頭，每天都好痛、好痛。」

蔡允潔表示，性格宛如「樹懶」的丈夫並不是不幫忙，而是會在奇怪的時間做奇怪的事。她舉例，女兒目前是什麼東西都會往嘴巴裡送的階段，「有一次我跟她說，爸爸你要注意，她拿石頭起來吃了，然後我老公是等到，她已經把石頭都放到嘴巴、已經咬碎了，他才去阻止她。」當下，她不顧自己公眾人物的身分，暴怒大吼：「你是豬嗎？她已經放到嘴巴裡了，動作不能快一點嗎？」

還有一次，蔡允潔哄小孩一個小時都哄不睡，後來她下樓處理家事，回到家卻發現丈夫把廚房拆了，「放到地上的那些碗，是已經消毒過，放在櫃子裡面好好的東西，他硬把它放到地上；然後你看他把那個垃圾桶的蓋子放到洗水槽裡面，洗水槽裡面還有奶瓶耶。」她那次罵得更難聽，直接問：「你有沒有腦？你可以在平日做這些事情，為什麼一定要在假日，去做這些事情？」

▲蔡允潔邊聽分析邊泛淚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

對此，知名心理諮商師海苔熊（本名：程威銓）分析：「我們都說每一個憤怒的人，背後都有一個憂鬱的靈魂，所以其實妳雖然，表面上看起來很憤怒，但我猜妳心裡其實是很孤單的。」他指出蔡允潔身為公眾人物、不想在小孩面前發火，加上丈夫出自於好心，「所以妳是時時刻刻都在非常矛盾的情況下，那妳只能怎樣呢？妳只能生氣，為什麼只能生氣？因為生氣是看起來好像可以比較強的方法，但那是很難過的一件事情。」

▲蔡允潔吐露內心話。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

聽到這裡，蔡允潔內心似乎產生共鳴，淚水瞬間落下，痛哭說出真心話：「可是他又是一個好人，他又是想幫忙，但是常常會做這種很奇怪的事情，讓妳覺得你發這個飆好像又不太正確。」