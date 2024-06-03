校花陶敏敏出國脫了！「半球外露」形狀被看光 簡廷芮解放高衩泳裝激辣

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮因在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，而在現實生活中，她育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，她和家人前往越南旅遊期間，被泳池救生員拍下一系列比基尼照，火辣身材立刻吸引破千人按讚！

▲簡廷芮出國解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／dewichien ）



照片中，可以看到簡廷芮紮起俏麗高馬尾，穿上一套粉紅色比基尼，相當映襯她的白皙肌膚。V領剪裁的泳衣除了展現出肩頸線條，也完美襯托出渾圓半球，深邃事業線全露。

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▲簡廷芮辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／dewichien ）



簡廷芮下半身單穿高衩三角泳褲，兩側有綁帶細節，增添了青春活力感，纖細長腿在鏡頭前一覽無遺。她在泳池畔高舉右手，擺出俏皮姿勢，臉上帶著開心的笑容，顯見愉快心情。

▲▼簡廷芮看不出來已經是兩個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／dewichien ）



而這系列辣照並非出自簡廷芮家人之手，她透露掌鏡者其實是酒店泳池的救生員，由於對方毛遂自薦「我在這裡拍11年了～可以幫妳拍喔」，她就爽快答應，同時也想知道對方有多會拍照。結果，救生員馬上很專業地指導拍照姿勢，「整個過程才短短5分鐘，有正常拍的、切換人像、廣角⋯拍完我姊、我妹，甚至簡爸？都在後面排隊。」