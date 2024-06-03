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MISIA米希亞心繫花蓮災情！　合體徐若瑄開唱「暖心募款」

▲▼ MISIA米希亞和徐若瑄合體演唱多首經典歌。（圖／威威巖娛樂提供）

▲ MISIA米希亞和徐若瑄合體演唱多首經典歌。（圖／威威巖娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

日本天后MISIA米希亞原定4月4日在台北開唱，因花蓮大地震而取消，她始終心繫花蓮震災，也發起募款慈善演唱會「MISIA PEACEFUL PARK with VIVIAN HSU」，日前和徐若瑄在東京一連開唱2場，2人在舞台中央互相擁抱，Vivian說：「今天是個非常有愛的夜晚，謝謝MISIA為花蓮籌辦了這場募款演唱會，也感謝她的邀請。今天的歌曲都是溫暖、充滿希望的歌曲，希望大家都可以從今天的歌裡面找到力量，不管遇到什麼挫折，都能樂觀去面對。」並演唱抒情代表作〈愛笑的眼睛〉。

▲▼ MISIA米希亞和徐若瑄慈善開唱。（圖／威威巖娛樂提供）

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▲▼ MISIA米希亞和徐若瑄慈善開唱。（圖／威威巖娛樂提供）

▲▼ MISIA米希亞和徐若瑄慈善開唱。（圖／威威巖娛樂提供）

MISIA和Vivian都以辮子頭造型登場，Vivian笑說：「今天的辮子是配合MISIA風格綁的，但我有注入黑色餅乾的靈魂，看這些小顆的髮球，是〈Timing〉的招牌髮型。」MISIA也表示，念念不忘之前到台北演出時吃到的菜圃蛋，Vivian也大推花蓮在地美食，從扁食、包子到剝皮辣椒，希望MISIA也有機會品嚐到花蓮的美食，讓觀眾感受到兩人超越距離和語言的友誼。
 
MISIA再演唱自己的作品〈謝謝你的愛（愛をありがとう）〉後進入安可，兩人一出場就合唱「黑色餅乾」的代表作〈闘志Stamina〉+〈時機Timing〉組曲，重新編曲的女生合唱版，給足觀眾驚喜，Vivian笑說：「這兩首歌，我從沒有和女生合唱過，希望和MISIA演唱的女生版本，大家會喜歡。」最後兩人以MISIA的暖心代表作〈你的微笑〉，祝福全世界都平平安安，為演唱會畫下句點。
 
不過Vivian其實內心壓力極大，飛往東京前，她在新加坡陪小孩，因小孩生病得了流感A反覆發燒，她全心照顧，在最後一刻才飛抵東京加入排練，她說：「很擔心自己被傳染，影響演出，所以在照顧兒子的時候，我都戴著兩層口罩。」兩大天后在去年的耶誕節特別節目相識，一見如故，時隔五個月沒有見面，在彩排室碰面立刻大大擁抱彼此，認真的彩排，為花蓮賑災出力。
 

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