陳零九認了「還是有點情緒」清晨失眠！吐心聲：我到底哪裡有問題

記者潘慧中／綜合報導

陳零九最近前往一間私人招待所參加聚會，但因現場其中一人持有大麻菸遭警方逮捕，波及到他登上新聞版面，直到3日清晨。心情似乎仍深受影響，「還是有點情緒吧，睡不著。」

▲陳零九清晨失眠發文。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



陳零九在Instagram表示，他自認真心對待每一個人，因此想發問認識他的所有朋友，「我到底哪裡有問題？我怕我當局者迷，還是其實我是一個很糟糕的人？（也可以私訊告訴我）。」

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貼文一公開，至今除了已經吸引1.6萬人按讚，鼓鼓（呂思緯）也成為第一個現身留言區、暖心安慰陳零九的明星，「你是一個很好的人也很無私分享，你沒問題的！」

▲陳零九好奇自己是否真的很糟糕。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



事實上，陳零九當天是受邀參加一位十年友人的生日聚會，他沒喝酒也沒唱歌，只想快點回家健身、寫歌以及打手遊。未料，突然有警察持搜索票進來，在其中一人身上搜出大麻電子煙後，便帶走對方。

▲陳零九近日無辜捲入風波。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



對此，陳零九澄清並不認識持毒者，「我對大麻沒意見，但在這裡就是違法。」最後，他半開玩笑地說未來朋友約他聚會時，能幫忙搜同行友人的身，看看對方有沒有前科。