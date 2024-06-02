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賈永婕現身帥兒畢業典禮！　曬照抱怨老公：帶別人老婆爽玩不回來

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕和德杰建設少東王兆杰結婚22年，婚後育有2女1子，1家5口感情幸福甜蜜，昨（1）日她PO出自己參加兒子畢業典禮以及老公和女兒們還在國外玩的照片，以幽默口吻寫下：「有1個爸爸帶著別人的老婆繼續去了巴塞隆納遊玩，爽爽的不回來！」

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

▲賈永婕參加兒子的畢業典禮。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕特地中斷旅程回台參加兒子的國中畢業典禮，透過她分享的合照除了可見到，她與兒子2人勾手並肩站在一起，同時也能發現，才國中畢業的兒子，已經比賈永婕還要高。為此，賈永婕除了稱讚兒子很帥之外，同時也自豪表示，「這是一個媽媽才是真愛的故事！」

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▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

▲賈永婕分享老公和女兒們出國玩的照片。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

除了秀出自己與兒子在畢業典禮上拍的照片，賈永婕也在文中附上，老公與2個女兒還在巴塞隆納的遊玩合照，表示3人還在國外爽爽的不回來，甚至還在照片底下吃味寫下「不好吃」、「你們看起來一點也不好玩」的註解。貼文一出，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「媽媽好美！兒子好帥」、「看起來和前世情人們玩得好開心」。

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