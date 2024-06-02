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被拿結婚證書逼簽字！　《終極》陳德修一看嚇傻：好害怕

▲▼ 陳德修台北開唱。（圖／陳德修工作室提供）

▲ 陳德修台北開唱。（圖／陳德修工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

2005年自「東城衛」、「赤世代」等搖滾樂團團長兼吉他手出道，以戲劇《終極三國》飾演劉備一角備受注目的陳德修，推出個人首張專輯《適者生存》，日前在三創Clapper Studio舉行《適者生存 STAY ALIVE巡演台北站》個唱，死黨汪東城送花祝福，最仙團長Rina現身，睽違五年再度聚首的東城衛團員驚喜上台，更有熱情粉絲送上結婚證書請求簽名，讓陳德修直呼：「今晚的驚奇太多了，我又要失眠了。」

▲▼ 陳德修開唱驚喜連連。（圖／陳德修工作室提供）

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▲▼ 陳德修開唱驚喜連連。（圖／陳德修工作室提供）

▲▼ 陳德修台北開唱。（圖／陳德修工作室提供）

演唱會上陳德修嗨唱脫去外套，秀筋肉好身材，讓台下粉絲尖叫聲四起，在演唱會後的簽名時間，陳德修收到生日蛋糕外，更有女粉驚喜送上結婚證書請求簽名，該女粉表明想讓陳德修42歲生日願望脫單成真，快速實現，願陪伴一起走人生旅途，讓陳德修害羞尷尬秒笑回：「這不能簽啦，因為我要負全責。」陳德修並笑說：「這也跳過太多的程序了，我會害怕，但還是很感謝粉絲的貼心！」
 
陳德修演唱創作新歌《失去你》，一度哽咽，接著演唱曾主演過的戲劇《終極三國》片尾曲「淚了」，陳德修直說難得的情歌，時光回到15年前，想起過往拍戲的片段回憶，而換上木吉他的不插電演出，經典曲「天使的距離」與新歌「錯過」，現場一片手機燈海，滿滿的氣氛，為演唱會帶來另個高潮。
 
最後，陳德修表示：「感謝能在生日前夕與大家歡聚，今晚是我最難忘的回憶。」接著演唱新歌《灰燼》，大螢幕放送著「東城衛」與「赤世代」兩樂團時期的照，忠實記錄著星路歷程，接著一曲「重生」，舞台大螢幕則播放著去年巡演的圖像紀錄，陳德修開心的與粉絲大合唱，衝上演唱會的最高潮，而在粉絲頻頻齊喊安可曲，陳德修再度現身舞台演唱《Wake Me Up》、《夠愛》兩首經典曲，激情熱唱為台北場演唱會完美達陣。
 

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