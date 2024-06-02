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陽帆合體陳漢典還原《分手擂台》！動作神複製　80萬人笑瘋朝聖

記者高語璠／綜合報導

南韓洗腦歌曲〈晚安大小姐〉近期在網路上爆紅，掀起一股cover風潮，就連陽帆、陳漢典也模仿起舞蹈，不過他們將片頭改成經典節目《分手擂台》的開場白，兩人一搭一唱的畫面，逗笑不少人，影片上線後，吸引近80萬人觀看。

▲▼陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

▲▼陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

▲陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

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《分手擂台》是一檔20年前的節目，由沈玉琳擔任製作、陽帆負責主持，近日陽帆便突發奇想找來陳漢典，將節目的經典台詞與當今最火紅的歌曲〈晚安大小姐〉做結合。

片頭只見陳漢典神還原節目的開場白，邊說邊比著手勢，連表情都模仿的相當到位，隨後坐在椅子上的陽帆轉身，眼神堅定的說「我們得把他說得清清楚楚，才不會造成一生當中的遺憾」，語落便跟旋律擺動身體，有模有樣的跳起〈晚安大小姐〉。

▲▼陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

▲▼陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

▲▼陽帆、陳漢典跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

▲兩人將節目《分手擂台》開場與歌曲〈晚安大小姐〉做結合。（圖／翻攝自Instagram／yangfanofficial）

短短幾秒鐘的影片，吸引一排藍勾勾朝聖，藝人邰智源、黃路梓茵、正義、何美紛紛寫下，「帆哥真是棒，漢典也優爆！看完你們的，我們跳的可能要決定下架了」、「哈哈哈哈哈哈帆哥整個跳超好欸」、「典哥這部太狠了」、「太好看了」，其他人則表示「陽帆越活越年輕欸不可思議」、「近期看過最好笑的，晚安大小姐」、「不愧是台灣第二代的唱跳歌手，帆哥寶刀未老」。

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陽帆, 陳漢典, 分手擂台, 晚安大小姐

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