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孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

記者王靖淳／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐爆出在泰國吸大麻鬧事，疑似精神恍惚而私闖民宅，露下體奔跑的過程全被拍下來。為此，孫安佐今（1）日透過IG限動發聲，爆料爸爸偷下毒，同時也強調自己沒中邪、很清醒，稍早更是無預警開直播透露目前的心情。談到在泰國私闖民宅，孫安佐表示已和屋主道歉。

▲孫安佐開直播（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲孫安佐開直播（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

孫安佐在直播中表示：「目前網路上有各種各樣的新聞，別太聽新聞的話，聽事主的話比較準，別聽醫生胡說八道。我很清醒，看我的眼睛就知道。我爸和我媽控制很多新聞媒體跟警察，你們要小心別被新聞誘導，只要是假新聞，我全都截圖提告，我最討厭動我身邊最親近的人，跟我前女友一點關係也沒有，她是無辜的，我爸媽很喜歡轉移注意力，懂了嗎？」

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▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／）

▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

孫安佐坦言對媽媽狄鶯很失望，對爸爸孫鵬更是無話可說，「我媽太愛我，很常做些衝動的事，想怪罪在其他人頭上。我爸我懶得跟他說話了，他太誇張了。」表示雖然對家人很失望，不過還是愛媽媽，同時也透露，放符水是爸爸在沒經過他同意的情況下放的，為此，孫安佐忍不住在直播中動怒：「請問這叫對我好？這叫下毒。」

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孫安佐, 孫鵬, 狄鶯

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