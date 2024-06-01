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孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

記者王靖淳／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐爆出在泰國吸大麻鬧事，疑似精神恍惚而私闖民宅，露下體奔跑的過程全被拍下來。狄鶯事後透露，曾飛泰國的精神科醫院，將孫安佐帶回台灣，並表示兒子神智不清、被人下蠱。為此，孫安佐今（1）日稍早再度透過IG發聲。

▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲孫安佐近年來積極健身。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

透過孫安佐PO出的限動內容可見到，他自拍1段影片無奈表示：「唉唷，我好可憐喔！自從我回家以後，我爸還會偷偷在我水裡放符水，還想偷偷對我下毒，唉我好辛苦。」接著再連續發布3張照片強調，「我很火，但我沒有中邪，邪我早就靠自己破了，之後我會出來受訪，先讓我休息。」

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▲孫安佐

▲孫安佐強調自己沒中邪。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

事實上，孫安佐稍早才PO出1段對話截圖，對方認為他「就是不知道如何真正愛護珍惜自己，才會失序脫軌。一旦能夠真正明白存活的正道，就不至於做出讓人傻眼扼腕的顛倒行徑。」為此，孫安佐向對方表示自己沒瘋，「我其實沒有發瘋，但見仁見智。」接著他再秀出1張裸上身的自拍照，寫下「冷靜各位」等4字，疑似是在對外界喊話。

▲孫安佐要大家冷靜。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲孫安佐要大家冷靜。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

此外，孫安佐在從泰國回台後，於5月24日曾透過IG開直播，當時他除了用中、英、日等語言分享心路歷程之外，更直言自己累壞了，同時也坦言，過去確實做了些鳥事，並表示這些都是為了體驗。

▲孫安佐說孫鵬下毒。（圖／翻攝自Instagram／）

▲孫安佐說孫鵬偷偷在水裡下毒。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

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孫安佐, 孫鵬, 狄鶯

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