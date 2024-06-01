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周杰倫師弟派偉俊首開演唱會　傳「遭各方施壓」開賣結果曝

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫師弟、創作歌手派偉俊將於7月4日舉行首場個人售票演唱會，近2000張門票開賣即秒殺。派偉俊表示又驚又喜，「非常開心！因為等了很久，然後歌迷也一路支持了很久；一直以來都很想讓他們參與一場專屬於我自己個人的演唱會。」誓言要以最精彩的演出回報粉絲的愛。

▲▼派偉俊演唱會秒殺。（圖／杰威爾提供）

▲派偉俊演唱會開賣當天就售完，讓他又驚又喜。（圖／杰威爾提供）

派偉俊去年發行第二張個人全創作專輯《去妳的假日》以新世代的流行曲風深受年輕樂迷喜愛，熱門單曲〈3am〉及〈I Hate Myself Sometimes〉在串流平台上累積千萬點聽，還被婁峻碩、陳零九、高爾宣、Tyson Yoshi點名合作。

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他透露消息一公佈就被輪番施壓，「Tyson Yoshi跟高爾宣都說會馬上Sold Out，婁峻碩也一直在鼓吹加場，讓我壓力很大，哈哈！只能說很感謝大家的祝福跟鼓勵。」擁有好人緣的他被問到嘉賓人選，他賣關子說：「神秘嘉賓的部分，大家可以去IG留言給我，讓我看一下你們比較期待誰來，哈哈。」

▲▼派偉俊演唱會秒殺。（圖／杰威爾提供）

▲派偉俊將開首場個人演唱會。（圖／杰威爾提供）

演唱會名稱「Dreaming Out Loud」由派偉俊親自命名，象徵他的心路歷程，從覺得做音樂很好玩、到興趣成了工作、至今隨著經驗累積提升創作的專業技能，一步步成為全才音樂人。他表示，能夠站上屬於自己的舞台舉辦個人演唱會，很像一場夢，這一切都是夢想的實踐過程，也是新階段的開始，更透露有「小練舞蹈」，將展現更多不同以往的舞台魅力。

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