邱瓈寬母親肺炎病逝榮總　享耆壽93歲

記者劉宜庭、蕭采薇／台北報導

製作人邱瓈寬母親今早（1日）因肺炎病逝，享耆壽93歲。邱瓈寬友人向《ETtoday星光雲》證實了這項噩耗。

▲邱瓈寬母親過世。（圖／翻攝自邱瓈寬臉書）



邱瓈寬的母親因感染肺炎，今早7點於台北榮總離世，當下家人都陪伴在身邊。

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《ETtoday星光雲》致電邱瓈寬，電話由友人接起並表示：「寬姐在忙。」記者致意向邱瓈寬表示「節哀」，友人也表示：「謝謝，我會代為轉達。」證實了噩耗。