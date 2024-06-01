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日本為何螢幕CP容易成真？日媒認時代變了揪2關鍵：他們不吃燒肉了

記者陳芊秀／綜合報導

日本演藝圈最近接連傳出結婚、戀愛的喜訊，且共通點皆是因拍戲擦出愛火，包括男星高橋一生與飯豐萬里江，山田裕貴與西野七瀨，近期還有山崎賢人與廣瀨鈴傳出好事將近。過去日媒拍到藝人相約吃燒肉，就會傳出交往緋聞，然而現在「吃拉麵」反而成為熱戀證明。

▲高橋一生與飯豐萬里江因合作日劇相戀結婚。（圖／翻攝自日網）

▲高橋一生與飯豐萬里江宣布結婚，結婚聲明提因合作日劇結緣。（圖／翻攝自日網）

▲▼日本為何螢幕CP容易成真？原因曝。（圖／翻攝自日網）

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▲山田裕貴與西野七瀨合作日劇擦出愛火，日前宣布結婚。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日刊現代》的分析報導，藝人拍戲組成螢幕CP，反而因戲而培養出感情，目前處於高人氣的山崎賢人與廣瀨鈴，日前被《週刊文春》拍到凌晨吃拉麵，彼此戴著情侶金戒，更一同回到半同居的愛巢，兩人曾合作電影，2年前被拍到戀情曝光，至今仍是現在進行式，被看好好事將近。

▲▼日本為何螢幕CP容易成真？原因曝。（圖／翻攝自日網）

▲山崎賢人與廣瀨鈴合作拍電影生情，日前被拍到凌晨相約吃拉麵。（圖／翻攝自日網）

另一對是零緋聞女神杉咲花與若葉龍也，兩人合作過NHK晨間劇、電影等作品，第4次合作演出春季日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》，5月上旬被《女性SEVEN》拍到與工作人員一起吃拉麵，離開時並肩走在一起有說有笑，被目擊者形容「好相配」，且男方被直擊到女方家過夜，選在不同時間輪流進片場。關於緋聞，雙方經紀公司皆回應「私事交由本人處理」，被外界解讀沒有否認交往。

▲▼日本為何螢幕CP容易成真？原因曝。（圖／翻攝自日網）

▲杉咲花與若葉龍也相約吃拉麵，又被媒體拍到在女方家過夜，雙方公司沒有否認交往緋聞。（圖／翻攝自日網）

娛樂圈人士認為，山崎賢人與廣瀨鈴，杉咲花與若葉龍也這兩對共通點都是吃拉麵，選在開放的用餐地點吃飯，展現了大方的態度。對比以前昭和時代（1926年至1989年），流傳一種說法「兩人選在包廂吃燒肉，交往的可能性很高」，來到令和時代（2019年開始），今後或許拉麵店將成為新的鎖定焦點。

此外，經紀公司對於旗下藝人的戀愛也開始鬆綁，在現今來說，過度嚴格管束藝人私生活反而會引發本人反感，即使戀情曝光，對工作也沒有影響，公司沒有太干涉，反而與演員保持良好的關係。

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