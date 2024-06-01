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MIRROR盧瀚霆嚴重暈厥　健康亮紅燈聲帶水腫：高音唱不出來

記者劉宜庭／綜合報導

香港人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson）近日在社交媒體上向粉絲分享了他的健康狀況，並透露了近期頻繁的身體檢查。他表示進行了抽血驗血、耳鼻喉科檢查以及磁力共振等多項檢查，以了解他在演出期間頻繁暈眩的原因。

▲MIRROR盧瀚霆嚴重暈厥　健康亮紅燈聲帶水腫：高音唱不出來。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

▲盧瀚霆健康亮紅燈。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

盧瀚霆5月30日發文回憶道，自從澳門站第一場演唱會開始，他經常在台上感到暈眩，但他仍勉強完成了四場演出。然而，回到香港後，暈眩的情況變得更加嚴重，甚至影響到他日常生活中的工作、吃飯、排舞和乘車等活動。此外，他還透露自己的聲帶出現了水腫問題，讓他想起2021年MIRROR演唱會期間聲帶出毛病的感覺。這幾天錄新歌和進行樂隊排練時，高音部分也無法如常發揮。

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貼文中，盧瀚霆寫道：「或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了，加上天氣持續潮濕，身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。」為了不再對愛他的粉絲隱瞞近況，他決定向大家更新自己的健康狀況。他說，雖然報告結果還未完全出來，但他會每天按時吃藥，並提醒粉絲們也要注意身體健康。

▲MIRROR盧瀚霆嚴重暈厥　健康亮紅燈聲帶水腫：高音唱不出來。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

▲MIRROR盧瀚霆嚴重暈厥　健康亮紅燈聲帶水腫：高音唱不出來。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

▲MIRROR盧瀚霆嚴重暈厥　健康亮紅燈聲帶水腫：高音唱不出來。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

▲盧瀚霆是MIRROR成員。（圖／翻攝自盧瀚霆IG）

最後，盧瀚霆強調他不會因為健康問題而偷懶，將繼續努力工作、排舞、學唱歌和健身，為6月份的各大表演全力以赴。他安慰粉絲們不用太擔心，並希望大家也能保重身體。

【盧瀚霆全文】

跟大家update一下近況……
我這個星期做了幾個身體檢查
抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的

由澳門站第一場開始
經常在台上有暈眩的感覺
但幸好沒有太大礙 勉強完成了4場演唱會

回港後暈眩感就再沒有回落過
每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中
暈厥情況嚴重了

回港後 聲帶水腫了
令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺
而這幾天錄新歌和Band rehearsal時
高音音域也未能如常地唱岀來了

或許真的像教母說的
身體逐漸響起警號了
加上天氣持續潮濕
身體的關節和肌肉舊患都真的不好受

說過不再向愛我的你們隱瞞
所以才update給你們每一位

不用太擔心我
來臨這兩星期每天會依時食藥
（真的好多藥 食藥都可以食飽的感覺）
報告陸續出來再看看怎麼樣吧～

最近天氣好反覆
你們真的要小心身體
沒有事情比身心健康來得重要

我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym
不會偷懶的～放心放心
要為6月份的各大表演盡力
撐得住的

Hope for the best and,
take care of yourself for me ok?

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