發文「我愛台灣」秒收恐嚇私訊：出門小心點！胡文英傻眼回擊

記者潘慧中／綜合報導

女星胡文英有「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，她日前PO出國旗照並寫下「我愛台灣」後，意外收到很多不友善的私訊，讓她傻眼直呼：「大家的素質水準去哪兒了？！」

▲胡文英回擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英無奈地說，有收到部分網友恐嚇「出門小心點」的私訊。對此，她強調自己沒有任何的政治色彩，也沒有參與任何政黨，「請不要把我與政治畫上等號。」

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胡文英解釋她只是想表明愛台灣的心情，才發表了那樣的宣言，「我愛我的國家，我愛孕育我成長的國土，這樣的心情沒毛病，大家有事嗎？」

▲胡文英曾數度表明愛台灣的心情。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



殊不知後續引起風波，讓胡文英相當無言，「請不要怒罵我，不要再情勒我，更不要恐嚇威脅我，我真的會忍無可忍。」

胡文英IG全文：

前幾天發的國旗照片

說我愛台灣此事

很多網友私訊很不友善

甚至恐嚇威脅我出門小心點

大家的素質水準去哪兒了

首先強調我沒有任何的政治色彩

並無參與任何政黨！

並無參與任何政黨！

並無參與任何政黨！

請不要把我與政治畫上等號

我只是表明我愛台灣的心情

在最敏感的時刻發表了我的宣言

殊不知帶來了如此大的風波

我愛我的國家

我愛孕育我成長的國土

這樣的心情沒毛病

大家有事嗎？

請不要怒罵我

不要再情勒我

更不要恐嚇威脅我

我真的會忍無可忍