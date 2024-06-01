ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐5月底被爆4月在泰國呼麻後，疑似精神錯亂私闖民宅露下體，總共被警察帶走3次，最後一次是5月9日，媽媽直奔當地醫院領他回台治療。值得一提的是，他返家後其實有在5月24日悄悄開直播，「現在最大的課題就是放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲孫安佐回台後其實有悄悄開直播。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫安佐當時在Instagram直播裡，用中、日、英文分享最近的心路歷程，「我他媽累壞了」，除了瘋狂練習拳擊和綜合格鬥，「我每天都要社交，每天都要工作，還有一堆人把我當瘋子」，只能靠看動漫讓自己放鬆，「我還要顧家人、我還要顧社群媒體，有時候表現得和一般人不一樣，拜託可以體諒我一下嗎？你能想想看我的立場嗎？我不知道你們對我的印象還停留在什麼時候？」

接著，孫安佐承認以前做過一些鳥事，「但都是為了體驗這一切，最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。我什麼都體驗過了，所以我還有什麼東西是會怕的？沒了。」

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲▼孫安佐分享最近的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

提到回台後的感受，孫安佐看似無奈地說：「每個人都在跟我說錢錢錢錢錢！God damn! 我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，ok我不靠家裡我也可以賺很多錢，結果我就把自己搞得超累的。」

孫安佐坦言和父母親一直都有矛盾，「我太像小孩，他們會擔心我，太成熟他們會嚇到」，只能找出平衡點。以自身經歷，他想說的是，「不要管周圍的人講你做了什麼，永遠最相信自己，其他人的話就當建議，要聽不聽自己決定，就算是你爸、就算是你媽、就算是你最好的朋友，都只是建議而已，要不要做都看你自己。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐, 孫鵬, 狄鶯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖
  2. 植牙後「右臉痛到脖子」竟是癌！日星本橋由香抗癌3年逝享年46歲
  3. 大阪訪問／Travis Japan台灣進警局：很親切！9月開唱「回家感覺」
  4. 孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子
  5. 湯唯夢幻同框孔劉！粉絲以為舊照「釣出本尊親回」網：畫面太美了
  6. 小孟老師／6月1日星座運勢　牡羊收入增長「射手升職加薪」
  7. 孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖
  8. 五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵
  9. 快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕
  10. 紙風車相隔17年再登馬祖演出！女神林默娘、在地傳奇音樂家入戲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366