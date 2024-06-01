孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐5月底被爆4月在泰國呼麻後，疑似精神錯亂私闖民宅露下體，總共被警察帶走3次，最後一次是5月9日，媽媽直奔當地醫院領他回台治療。值得一提的是，他返家後其實有在5月24日悄悄開直播，「現在最大的課題就是放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」

▲孫安佐回台後其實有悄悄開直播。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



[廣告]請繼續往下閱讀...

孫安佐當時在Instagram直播裡，用中、日、英文分享最近的心路歷程，「我他媽累壞了」，除了瘋狂練習拳擊和綜合格鬥，「我每天都要社交，每天都要工作，還有一堆人把我當瘋子」，只能靠看動漫讓自己放鬆，「我還要顧家人、我還要顧社群媒體，有時候表現得和一般人不一樣，拜託可以體諒我一下嗎？你能想想看我的立場嗎？我不知道你們對我的印象還停留在什麼時候？」

接著，孫安佐承認以前做過一些鳥事，「但都是為了體驗這一切，最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。我什麼都體驗過了，所以我還有什麼東西是會怕的？沒了。」

▲▼孫安佐分享最近的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



提到回台後的感受，孫安佐看似無奈地說：「每個人都在跟我說錢錢錢錢錢！God damn! 我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，ok我不靠家裡我也可以賺很多錢，結果我就把自己搞得超累的。」

孫安佐坦言和父母親一直都有矛盾，「我太像小孩，他們會擔心我，太成熟他們會嚇到」，只能找出平衡點。以自身經歷，他想說的是，「不要管周圍的人講你做了什麼，永遠最相信自己，其他人的話就當建議，要聽不聽自己決定，就算是你爸、就算是你媽、就算是你最好的朋友，都只是建議而已，要不要做都看你自己。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

