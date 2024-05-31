日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣樂團TUYU（ツユ）吉他手矢野麻也兼YouTuber（ぷす/Pusu）現年30歲，31日突然爆出殺人未遂消息，他涉嫌在位於東京的家中試圖殺害女友，隨後遭到警方逮捕，並承認了自己的罪行，宣稱本打算殺了女友再輕生，行徑瘋狂至極。

▲矢野麻也在加重刺殺女友未遂。（圖／翻攝自日網）

根據日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被逮捕，警方對外透露他在自家房間拿菜刀刺進年僅10多歲女友的胸口，女方隨即被緊急送醫，送醫時意識是清醒狀態。他在釀成大禍後，面對警方的調查，承認了犯罪，表示「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是想著殺了她之後自殺的」，目前尚不知道她與女友間是否有發生爭吵。

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▲矢野麻也活躍在YouTube等社群平台上。（圖／翻攝自日網）

矢野麻也在事件發生後不久，親自打電話報警，聲稱自己刺傷了女友，警方趕到現場後，矢野也在，當下馬上就認罪了，在事發床邊還發現了沾有血跡的刀具，明顯是凶器，女友被緊急送往醫院，傷勢嚴重程度不明。

矢野麻也以「ぷす」為名活躍在YouTube，他所屬的樂團TUYU頻道訂閱者超過100萬，擁有不少死忠粉絲，這次事件曝光以後，帶給了粉絲極大衝擊。

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