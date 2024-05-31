ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣樂團TUYU（ツユ）吉他手矢野麻也兼YouTuber（ぷす/Pusu）現年30歲，31日突然爆出殺人未遂消息，他涉嫌在位於東京的家中試圖殺害女友，隨後遭到警方逮捕，並承認了自己的罪行，宣稱本打算殺了女友再輕生，行徑瘋狂至極。

▲矢野麻也在加重刺殺女友未遂。（圖／翻攝自日網）

▲矢野麻也在加重刺殺女友未遂。（圖／翻攝自日網）

根據日媒報導，矢野麻也31日因涉嫌殺人未遂被逮捕，警方對外透露他在自家房間拿菜刀刺進年僅10多歲女友的胸口，女方隨即被緊急送醫，送醫時意識是清醒狀態。他在釀成大禍後，面對警方的調查，承認了犯罪，表示「我在她睡覺時刺了她左胸口一刀，我本來是想著殺了她之後自殺的」，目前尚不知道她與女友間是否有發生爭吵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲矢野麻也在加重刺殺女友未遂。（圖／翻攝自日網）

▲矢野麻也活躍在YouTube等社群平台上。（圖／翻攝自日網）

矢野麻也在事件發生後不久，親自打電話報警，聲稱自己刺傷了女友，警方趕到現場後，矢野也在，當下馬上就認罪了，在事發床邊還發現了沾有血跡的刀具，明顯是凶器，女友被緊急送往醫院，傷勢嚴重程度不明。

矢野麻也以「ぷす」為名活躍在YouTube，他所屬的樂團TUYU頻道訂閱者超過100萬，擁有不少死忠粉絲，這次事件曝光以後，帶給了粉絲極大衝擊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

真理褲長腿妹鑽出後車廂　後方駕駛看傻：偷情膩？

推薦閱讀

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

矢野麻也

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　
  2. 謝忻自爆不知道「載具是什麼」！　發文拋4問遭網虧：賣鬧啦
  3. 日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺
  4. 《鬼滅》LiSA來了！　收1禮物當場驚喊：好厲害
  5. 孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」
  6. 62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！
  7. 伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡
  8. 美女主播宋燕旻曬「飽滿上圍＋事業線」辣翻！　網暈：好大的誠意
  9. 王陽明與蔡詩芸同場不同台　背後原因曝光竟跟保母有關
  10. 孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366