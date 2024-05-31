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高雄7月拼盤是真的！　售票分2階段「登記抽選＋實名制」詳細日期曝

記者劉宛欣／綜合報導

疫情解封後，海外藝人紛紛湧入台灣開唱，其中又以南韓藝人為大宗！31日又公布最新消息，集結頂尖藝人的KPOP演唱會「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」將於7月13日在高雄巨蛋登場，主辦單位同步公開首波4組超人氣韓國巨星陣容！

▲▼高雄７月拼盤。（圖／JULIUS / TOBE META提供）

▲K-MEGA CONCERT in Kaohsiung 7月開唱。（圖／JULIUS、TOBE META提供）

首波陣容31日揭曉，包含性感與實力兼具的Solo女神宣美、暌違逾5年再度來台的SM旗下人氣女團Red Velvet、「夏日音樂節女神」權恩妃，以及甫於今年出道即擄獲大量粉絲的8人多國籍女子新人團體UNIS，都將登上高雄巨蛋舞台。除了4組韓國頂尖女星與女團接力開唱，接下來還會陸續公開其他神秘嘉賓。

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韓流演唱會「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」採用「實名制」結合「登記抽選制」進行兩階段售票，第一階段將於6月17日10點開始至6月19日19點開放登記抽選，獲得購票資格的歌迷在規定時間付款即購票完成，第二階段則將於6月29日中午12點在Ticket Plus遠大售票系統統一開賣。

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》活動資訊

演出時間：2024/7/13（六）18:00 （以現場公告為主）

演出地點：高雄巨蛋

票價：NT$ 5,880 / NT$ 4,880 / NT$ 4,380 / NT$ 3,880 / NT$ 2,880 / NT$ 1,880

售票時間：

第一階段登記抽選：2024年6月17日（一）10:00～6月19日（三）19:00，中選名單將於6月21日（五）中午12:00公布。
第二階段一般販售：2024年6月29日（六）中午12:00準時開賣。

登記抽選網址：https://ticketplus.com.tw/activity/481b74e2bcd1eaba1b5735359034def2

官方Facebook專頁：https://www.facebook.com/KMEGA.2024

※活動售票、票價、內容等相關詳細資訊，請依官方公告為主。

▲▼高雄７月拼盤。（圖／JULIUS / TOBE META提供）▲▼高雄７月拼盤。（圖／JULIUS / TOBE META提供）▲▼高雄７月拼盤。（圖／JULIUS / TOBE META提供）▲▼高雄７月拼盤。（圖／JULIUS / TOBE META提供）

▲K-MEGA CONCERT in Kaohsiung首播陣容。（圖／JULIUS、TOBE META提供）

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關鍵字

Red Velve, 宣美, 權恩妃, 高雄7月拼盤, UNIS

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