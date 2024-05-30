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粉絲揚言「撕掉護照」！許光漢：我都有鎖好　爆紅4年談不變初心

記者蕭采薇／台北－首爾連線報導

被稱作「亞洲公共財」的許光漢，是被看好的下一位在國際影壇發光的台灣新生代演員，近幾個月都接連在香港、日本和韓國工作的他，為配音電影「《八戒》決戰未來」跨海接受台灣媒體訪問。被問到爆紅四年來如何保持初心？許光漢說：「我還是會過我自己的人生，不會在乎其他人怎麼想。」

▲▼ 《青春18x2 通往有你的旅程》記者會-許光漢,清原果耶。（圖／記者黃克翔攝）

▲繼韓國後，許光漢再以電影《青春18x2》打進日本市場。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

許光漢為動畫《八戒》配音，對於自己明明是帥哥，卻演出「八戒」的角色，他笑說：「心情不會抗拒啊！」而對於其他兩位八戒（薛仕凌、曹佑寧），被稱作史上最帥的三個八戒，簡稱「三八組合」。許光漢也認為：「感覺不同，能夠滿足大家也很好。」被問到學了幾種豬叫聲？許光漢開玩笑說：「大概有103種吧，開玩笑啦，真的話我會累死。」

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▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲《八戒》三藏（左）打造涅槃AI系統，分析個人社會貢獻值能否移民人人稱羨的「新世界」。（圖／甲上娛樂提供）

「《八戒》決戰未來」的精神是「不當英雄、當第二名也沒關係」的老二哲學，許光漢認為：「這個理念非常好，不需要當第一，當第二也蠻好的，重點是如何輸得漂亮。」只是他如今走紅亞洲，也打進日、韓市場，似乎很難再稱自己是「老二」，但許光漢謙虛的說：「謝謝你們這樣看我，我還要努力啦！」

▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢在「《八戒》決戰未來」為主角八戒配音。（圖／甲上娛樂提供）

如今已經紅遍亞洲，談到如何保持初心，許光漢說：「沒有特別去想說要保持初心這件事，不喜歡很刻意的事情，我的想法是遇到一個作品就好好詮釋好，專心在當下就好了，我還是會過我自己的人生，不會在乎其他人怎麼想。」

日前社群Threads上有路人在日本咖啡廳意外目擊許光漢，許光漢分享：「日本遇到的人都很nice，說很喜歡我，有遇過一個媽媽走在路上突然把我叫住，說『光漢爹斯』，令我印象深刻。」他這次到日本感受到很不同的文化，許光漢形容，日本觀眾比較內斂，很乖，也比較不會拿起手機拍，「有觀眾拿望遠鏡看，我也不知道看什麼，但覺得蠻特別的。」

▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲《八戒》八戒與奶奶祖孫情深，情節催淚。（圖／甲上娛樂提供）

韓國就完全不一樣，非常非常地熱情，每次去都會感受到不同的驚喜，會用牌子（應援版）或不同的創意，他分享印象深刻的粉絲，像是有粉絲會說「我要把你的護照撕掉，讓你留在這邊！」許光漢笑說：「我有和經紀人說，幫我把護照鎖好。」

▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢被看好是下一位在國際影壇發光的台灣新生代演員。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢因為工作而飛來飛去，許久沒跟台灣媒體見面的他也透過視訊主動關心「大家之前發生地震的狀況都還好嗎？」令在場媒體覺得窩心，許光漢表示自己沒有遇到地震，但是都會關心大家和家人，「有關心爸爸媽媽、姊姊，都沒事。」許光漢也說自己之前有一陣子一直咳嗽，身體比較疲勞，免疫力下降，現在已經好很多了。

▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲八戒生活在熱鬧擁擠的舊城區。（圖／甲上娛樂提供）

「《八戒》決戰未來」將在5月31日全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出，此外電影已賣出多國海外版權，確定6月21日即將在越南上映中文配音版，而之所以是中文版上映，是因為越南粉絲也強烈要求「我們想聽許光漢的聲音。」

 

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許光漢, 八戒, 庾澄慶, 邵雨薇, 庹宗華, 魏如萱

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