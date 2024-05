大阪直擊／松本潤陪STARTO開唱！最後一晚催淚道別　背影惹哭萬人

記者吳睿慈/大阪報導

日本歷史悠久的大型經紀公司傑尼斯改名為STARTO再度出發,聚集旗下超人氣團體,舉辦家族演唱會「WE ARE!Let’s get the party STARTO!!」,4月先唱完東京場,緊接著在29、30日兩天於大阪京瓷巨蛋熱烈開唱,為展現公司邁出嶄新的一步,日方更特別邀請台灣媒體到場共襄盛舉。演唱會由松本潤與大倉忠義擔任統籌,Hey! Say! JUMP打頭陣,8人穿著帥氣白色西裝登場,帶來歌曲〈White Love〉揭開序幕。

▲「We Are」演唱會動員旗下14組藝人。(圖/大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供)



傑尼斯過去演唱會的舞台燈光效果向來精彩,本回卯足全力填滿場內大阪京瓷巨蛋4.5萬人的大場地,輪流現身於主舞台、兩側舞台、長方形延伸舞台以及後方原型舞台。第二日演唱會於4點準備開演,Hey! Say! JUMP山田涼介熱情大喊為演唱會揭開序幕,接著King & Prince、浪花男子、Travis Japan、SixTONES、KAT-TUN、SUPER EIGHT(前名為關8)、Snow Man等團體一個個現身於台上,觀眾宛如拆開驚喜包禮物般,全場溢出滿滿熱情回應。

▲最新男團「Ae! Group」(紅色衣服)強勢亮相。(圖/大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供)



公司更祭出熱騰騰的最新男團「Ae! Group」(Aぇ! group),他們於5月15日正式出道,短短15天內與前輩齊站上逾萬人場地,架勢十足又精彩的演出舞台收服在場所有人,應援聲不輸其他團體,Travis Japan松田元太更秀出結實腹肌,全場尖叫聲不斷。另外,NEWS沒在東京場現身,只有參與大阪場演出,他們一出現歌迷激動不已,當唱到〈U R not alone〉時,4.5萬歌迷從位置上站起來、搖著應援棒,並一齊唱著「WOW」,氣氛感人。

▲演唱會除了團體獨立表演,還有各團的合作舞台。(圖/大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供)

而Sexy Zone改名為「timelesz」再次出發,佐藤勝利因另有演出沒到場,另外2位成員菊池風磨、松島聰感性表示「Sexy Zone是我們5個人一起取的名字,但現在timelesz的團名也蘊含很多意思,我們不會忘記過去一起在Sexy Zone的日子,同時能作為timelesz站在這裡,很感謝大家,希望大家為我們應援。」一席話感動所有人,全場響起熱烈掌聲。

演唱會從各個團體的表演舞台到合作舞台應有盡有,最後所有藝人登台大合唱,場面溫馨又可愛,更出動4台花車把歌手載到觀眾面前,與歌迷近距離接觸,他們互搭著彼此的肩,信心喊話「有大家的應援,我們會更努力的」,並在最後唱出〈WE ARE〉傳達活動精神,重新出發的精神,然後按照出道先後順序道再見,大家喊著「今天很幸福」,活動圓滿結束。

▲松本潤將於5月30日結束與STARTO的個人合約,他演唱會當晚全程盯場,完美下台一鞠躬,背影很催淚。(圖/翻攝自松本潤IG)



直得一提的是,作為本次活動統籌的松本潤,做完演唱會後將於5月30日離開STARTO,團體合約續簽,但他的個人合約將獨立,雖沒有上台演出,但他全程盯場,演唱會結束後,他馬上在IG感性發文「謝謝來到演唱會會場的大家,謝謝大家看直播,謝謝」,他所貼出的背影照逼哭所有歌迷,並完美下台一鞠躬。

▲STARTO家族演唱會圓滿結束。(圖/大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供)