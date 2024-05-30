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大阪直擊／松本潤陪STARTO開唱！最後一晚催淚道別　背影惹哭萬人

記者吳睿慈／大阪報導

日本歷史悠久的大型經紀公司傑尼斯改名為STARTO再度出發，聚集旗下超人氣團體，舉辦家族演唱會「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」，4月先唱完東京場，緊接著在29、30日兩天於大阪京瓷巨蛋熱烈開唱，為展現公司邁出嶄新的一步，日方更特別邀請台灣媒體到場共襄盛舉。演唱會由松本潤與大倉忠義擔任統籌，Hey! Say! JUMP打頭陣，8人穿著帥氣白色西裝登場，帶來歌曲〈White Love〉揭開序幕。

▲▼SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、ABC-Z、WEST.（前名Johnny`s WEST）、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

▲「We Are」演唱會動員旗下14組藝人。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

傑尼斯過去演唱會的舞台燈光效果向來精彩，本回卯足全力填滿場內大阪京瓷巨蛋4.5萬人的大場地，輪流現身於主舞台、兩側舞台、長方形延伸舞台以及後方原型舞台。第二日演唱會於4點準備開演，Hey! Say! JUMP山田涼介熱情大喊為演唱會揭開序幕，接著King & Prince、浪花男子、Travis Japan、SixTONES、KAT-TUN、SUPER EIGHT（前名為關8）、Snow Man等團體一個個現身於台上，觀眾宛如拆開驚喜包禮物般，全場溢出滿滿熱情回應。

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▲▼SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、ABC-Z、WEST.（前名Johnny`s WEST）、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

▲最新男團「Ae! Group」（紅色衣服）強勢亮相。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

公司更祭出熱騰騰的最新男團「Ae! Group」（Aぇ! group），他們於5月15日正式出道，短短15天內與前輩齊站上逾萬人場地，架勢十足又精彩的演出舞台收服在場所有人，應援聲不輸其他團體，Travis Japan松田元太更秀出結實腹肌，全場尖叫聲不斷。另外，NEWS沒在東京場現身，只有參與大阪場演出，他們一出現歌迷激動不已，當唱到〈U R not alone〉時，4.5萬歌迷從位置上站起來、搖著應援棒，並一齊唱著「WOW」，氣氛感人。

▲▼SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、ABC-Z、WEST.（前名Johnny`s WEST）、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

▲演唱會除了團體獨立表演，還有各團的合作舞台。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

而Sexy Zone改名為「timelesz」再次出發，佐藤勝利因另有演出沒到場，另外2位成員菊池風磨、松島聰感性表示「Sexy Zone是我們5個人一起取的名字，但現在timelesz的團名也蘊含很多意思，我們不會忘記過去一起在Sexy Zone的日子，同時能作為timelesz站在這裡，很感謝大家，希望大家為我們應援。」一席話感動所有人，全場響起熱烈掌聲。

演唱會從各個團體的表演舞台到合作舞台應有盡有，最後所有藝人登台大合唱，場面溫馨又可愛，更出動4台花車把歌手載到觀眾面前，與歌迷近距離接觸，他們互搭著彼此的肩，信心喊話「有大家的應援，我們會更努力的」，並在最後唱出〈WE ARE〉傳達活動精神，重新出發的精神，然後按照出道先後順序道再見，大家喊著「今天很幸福」，活動圓滿結束。

▲▼松本潤背影。（圖／翻攝自松本潤IG）

▲松本潤將於5月30日結束與STARTO的個人合約，他演唱會當晚全程盯場，完美下台一鞠躬，背影很催淚。（圖／翻攝自松本潤IG）

直得一提的是，作為本次活動統籌的松本潤，做完演唱會後將於5月30日離開STARTO，團體合約續簽，但他的個人合約將獨立，雖沒有上台演出，但他全程盯場，演唱會結束後，他馬上在IG感性發文「謝謝來到演唱會會場的大家，謝謝大家看直播，謝謝」，他所貼出的背影照逼哭所有歌迷，並完美下台一鞠躬。

▲▼SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、ABC-Z、WEST.（前名Johnny`s WEST）、King &amp; Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

▲STARTO家族演唱會圓滿結束。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

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