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李孝利與媽媽單獨旅行透露父親近況　罕見落淚自白嫁李尚順真實原因

文／妞新聞

〈U Go Girl〉、〈Bad Girls〉、〈Miss Korea〉到去年的〈후디에반바지（HOODIE E BANBAJI）〉，韓國代表唱跳女王「李孝利」帶有異國風情的深邃五官、小麥色健康膚色、凹凸有致的魔鬼身材，加上超狂舞台魅力受封國民妖精，愛情、事業兩得意的她，在2013年嫁給音樂人「李尚順」，一轉眼已經結婚滿11個年頭啦！

https://www.instagram.com/p/CwpEAPEuQaM

不過在當時這個意想不到的組合，可是被國民度更高、人氣更旺的網友、粉絲們嘲諷是「美女野獸配」，之後夫妻出演綜藝、長時間的寵妻舉動，才讓李尚順反轉名聲，晉升「國民老公」行列，最近李孝利卻在節目上意外透露選擇嫁給李尚順的真實背後原因。

母女首度單獨旅行

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李孝利曝「爸爸身體病況」

https://www.instagram.com/p/C65AhxwSRJs

罕見跟媽媽「전기순」一起登上最新開播的綜藝節目《엄마, 단둘이 여행 갈래？（暫譯：媽，我們單獨去旅行好嗎？）》，自爆「母女關係很尷尬、不善相處」的國民妖精，在開場時還特別改變自我介紹：「我是當了22年TOP巨星的전기순小女兒李孝利」，母女倆首次的專屬小旅行其實得來不易，曾在《加拿大Check In》提及爸爸身體出狀況的李孝利，原來比想像中更嚴重。

▲李孝利與媽媽首度單獨旅行。（圖／naver

媽媽透露李孝利父親的近況：「現在我老公的記憶力不是不好而已，是已經只剩下20％記憶力，我基本上沒有出去玩的自由，所以這次跟女兒的2天1夜旅行是十分珍貴的時間」，李孝利也感嘆：「如果不是這次拍攝，應該永遠都不會有機會成行」，看來還在跟病魔抗爭之中，照顧的人也好辛苦。

女神結婚李尚順因為爸爸？

罕見淚灑攝影棚真實自白

▲李孝利在節目上與媽媽道出隱藏已久的內心話。（圖／Youtube／JTBC Entertainment，下同）

以往曾公開吐露跟爸爸以前關係不和睦，因為被打而有心理陰影的李孝利，在節目上也敞開心房，與媽媽道出隱藏已久的內心話，她表示：「就算是現在，跟爸媽待在一起還是會緊張，很怕會發生什麼事」。

聽到女兒這席話感到心痛的媽媽卻向女兒道歉，李孝利馬上回：「媽有什麼好道歉的？都是爸爸先開始的」，接著語出驚人爆料：「所以我好像因為這樣挑了溫柔的老公，絕對不會跟我吵架的類型，因為真的很討厭爭執」，意外曝露了「國民老公」李尚順抱得美人歸的原因。

在攝影棚的獨自採訪室裡，總是豪爽、有話直說、愛開玩笑的李孝利，也難得沉重的講出內心傷痛，她透露：「我跟媽媽內心一直帶著傷痛，常常互相碰撞」，下定決心這次要勇敢的面對、跨越心中陰影，講著講著也罕見落下淚水，眼框水汪汪的模樣讓網友超心疼，紛紛為國民妖精應援！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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