泰勒絲身價半年漲65億！　「只靠音樂登富豪榜」財產分佈曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

34歲的美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），在全球各地都享有超高人氣，她的財富也同樣驚人。她繼今年4月被《富比士》正式列入「億萬富豪（billionaire）」後，今（30日）《富比士》公開她的最新淨資產，相比於去年10月增加達2億美元（約台幣65億元），財產分佈狀況也隨之曝光。

▲泰勒絲 (Taylor Swift)最新淨資產公開。（圖／路透）

泰勒絲近期舉辦《The Eras Tour》世界巡演，不僅場場人潮爆滿，也為所到城市創造巨大商機、刺激經濟。《富比士》在去年（2023）10月公佈她的財產數據，揭露她的淨資產高達11億美元（約台幣357億元），而最新數據則顯示，她的淨資產成長到13億美元（約台幣422億元），在7個月內身價上漲2億美元。

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值得一提的是，在她的13億美元淨資產中，光是版稅與巡迴演唱會的收入，就佔了約6億美元（約台幣195億元），還有6億美元為音樂版權估值，其餘1億則來自房地產。這樣的紀錄，讓她成為首位不以投資和副業為主要財源，幾乎只靠演藝事業收入就登上排行榜的藝人。

▲泰勒絲成為首位以音樂收入為主，成為億萬富豪的藝人。（圖／路透）

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