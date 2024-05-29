劉俊謙出道作遭殃！《幻愛》重映場突取消　導演周冠威嘆：容不下？

記者蕭采薇／綜合報導

新一代「國民男神」劉俊謙人氣正當紅，香港一間戲院想趁勢頭重映他的大銀幕出道作《幻愛》，卻在售票後突然宣布取消放映，由於時機敏感，不少人懷疑和導演周冠威的經歷有關，周冠威也在臉書發文回應：「《幻愛》都容不下？沒有直接說明原因，就是一個原因？失望、無奈，確實有些傷感。」

▲劉俊謙在大銀幕出道作《幻愛》，飾演思覺失調症患者。（圖／光年映畫提供）

香港電影《九龍城寨之圍城》在香港票房突破8000萬港幣，成為香港影史上華語電影票房第2位，數字仍持續攀升中，加上同樣在中國開出好票房，也帶動「城寨四少」之一的劉俊謙成為新男神。劇場出身的劉俊謙，在第一部大銀幕作品《幻愛》飾演思覺失調症患者，更是和女友蔡思韵的定情作。

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不過電影的導演周冠威，在《幻愛》之後的下一部作品，就是紀錄香港反修例社會運動的《時代革命》，由於時機敏感，說好的重映突然取消，也引起外界揣測。

▲《幻愛》導演周冠威。（圖／資料照／Alex Chan Tsz Yuk 提供）

周冠威的臉書無奈表示：「雖然經歷過很多次，公開的活動突然被取消，但這次確實沒有太多心理準備，始終只是《幻愛》，我也沒有受邀請出席映後談，宣傳也已經刻意不提我的名字。」他也接著表示：「原因不明，好難評論。本身不願意接受訪問，有些晦氣，還有什麼可以說？很多人想我消失於公共領域，但我仍有話要說，我仍在香港，仍在好好拍電影。」

▲周冠威回應舊作《幻愛》無預警遭到取消放映，透露無奈心聲。（圖／翻攝自Facebook／周冠威）