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李聖傑無預警宣布喜訊！　獻唱第1萬次《痴心絕對》時間曝光

▲▼ 李聖傑宣布將啟動全新巡演。（圖／華納音樂提供）

▲ 李聖傑宣布將啟動全新巡演。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

李聖傑宣布將啟動全新巡演計畫「痴心絕對」世界巡迴演唱會，首場6月29日在武漢登場，今（28日）於北京舉辦記者會，透露「第1萬次」痴心絕對將在演唱會釋出，對此他表示相當興奮，目前也正如火如荼的與團隊討論節目及精心準備這難得的「第1萬次」。

▲▼ 李聖傑演唱會以他的經典歌曲「痴心絕對」為名。（圖／華納音樂提供）

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▲ 李聖傑演唱會以他的經典歌曲「痴心絕對」為名。（圖／華納音樂提供）

這次演唱會主題直接以他的經典歌曲「痴心絕對」為名，李聖傑說：「這首歌2002年推出至今已經有22年，也是我歌手生涯一個很重要的里程碑，這場演唱會希望可以唱回『初心』與『痴心』，而這首對我來說充滿意義的歌，也絕對會獻上最華麗、輝煌的全新編曲！期待演唱會現場與觀眾們的『最大包廂』大合唱！」

有趣的是，李聖傑的經典歌曲眾多，過去網友盛傳他的「備胎四部曲」、「舔狗三部曲」等，對此李聖傑表示：「其實還有很多歌，希望大家多多去聽，這樣我們可以升級成『天長地久九部曲』！」提到：「唱歌就是說故事，說出人生經歷；用音樂的力量把大家聚集在一起，期待演唱會與大家一起唱『天長地久九部曲』！這次是歷經25年，讓大家真正認識李聖傑。」此外，喜歡網球的李聖傑，也笑說世界巡迴後的下一個夢想，是有一天能在網球公開賽舉辦演唱會。

為即將到來的巡演，李聖傑表示最大的挑戰是「體力」，平時就靠打網球維持完美狀態的他，考量到演唱會必須耗費的精力與體力，他特地加強訓練，目前一週當中，2天到健身房訓練，3天打網球，以心肺、增肌及減脂為主，超自律生活期待養成更強大的體力與肺活量，把最好的聲音及歌曲帶給所有樂迷。
 

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