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陳珮騏愛台灣發聲「我們的家」！　長文告白驕傲喊：在我心中最美最好

記者王靖淳／綜合報導

央視微博最近提出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，引發許多台灣藝人轉發及表達立場。八點檔女星陳珮騏今（28）日在Threads發文表示台灣是她的根，並有感而發寫下：「我愛妳，台灣。」

▲陳珮騏（圖／翻攝自Threads／陳珮騏）

▲陳珮騏出演過不少八點檔。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

陳珮騏坦言，以前也曾因為親人而辦過移民、在國外求學過，雖然喜歡旅行、在國內外也有愉快回憶的她認為，終究還是想回家，「在台灣的家。」陳珮騏表示，台灣在她心中是美好的，不僅人民暖心，治安也讓她安心，更以民主進步而感到驕傲。

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▲陳珮騏（圖／翻攝自Threads／陳珮騏）

▲陳珮騏有感而發地在Threads發文。（圖／翻攝自Threads／carolyncat827）

陳珮騏提及，就算現在自己有能力，也完全不會考慮再移民一次，因為她想和這片土地共生共榮，將來老了、離世，也要在這塊寶島安息，「我總說『高雄，我的母親。』那麼台灣更是我的根。」最後，陳珮騏在文末喊話，希望台灣平靜且平安。貼文曝光後，吸引部分網友表示認同，同時也紛紛寫下祈求順遂的加油留言。

【陳珮騏全文】
曾經因為親人，辦過移民也在國外住過、求學過。喜歡旅行，國內國外都有不少愉快回憶。
但終究還是想回家，在台灣的家。
因為台灣在我心目中最美最好，人民最暖心、治安最讓我安心、民主進步讓我最驕傲。
雖然現在我沒能力再經歷第二移民了，就算有，我也完全不會再考慮。
我想和這片土地共生共榮，將來老了、離世了，也還是要在這養育我的寶島安息。
我總說：高雄，我的母親。
那麼台灣更是我的根。
我愛妳，台灣。
願我們的家、我們的根、我們的台灣平靜、平安

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關鍵字

陳珮騏, 八點檔, 本土劇, 鄉土劇

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