《慶餘年2》葉靈兒被批醫美臉太出戲！網毒舌「金晨鼻子」衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星金晨靠著參加《乘風破浪的姐姐》，與主演電視劇《隱秘而偉大》而迎來新的事業巔峰，收穫不少粉絲喜愛，近日在人氣權謀劇《慶餘年2》中飾演女主角林婉兒好友的「葉靈兒」，由於該角色是頂替了第一季的韓玖諾，因此在開播前就引發批評聲浪，本以為開播後能靠著演技翻轉口碑，怎料卻因為外貌與氣質不符合角色特性，再度遭到批評。

▲金晨在第二季中飾演林婉兒的好友葉靈兒。（圖／翻攝自金晨工作室微博）

金晨在第二季中飾演葉靈兒，不過由於她身材過於瘦弱，被網友指出沒有女俠樣，形象非常不符合，還有人批評她醫美做過頭，鼻子、下巴尖得很不自然，已經不適合演古裝劇，各方面綜合起來都不該接演葉靈兒一角，加上她在第二季中因為捲入二皇子與范閒之間的爭鬥，戲份大增，已經是不能忽視的配角，讓觀眾直呼太出戲，「金晨鼻子」、「金晨戲份」還因此衝上了微博熱搜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金晨的臉蛋被評價不適合葉靈兒。（圖／翻攝自微博）

微博網友批評起來毫不留情，紛紛直言「科技臉哪裡適合古裝？」、「觀眾不是反感換人，而是反感換一個不適合的」、「金晨的整容臉哪像癡迷武術的少女」、「第一季的葉靈兒更憨厚大氣，耿直活潑」、「看她的鼻子，我感覺不自覺的胸悶」，但也有部分劇迷替她緩頰，第二季葉靈兒戲份大增，劇組也可能是考慮到角色需要更深層的演技，才會找來金晨。