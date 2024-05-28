東京潮團DURDN來台開唱　李浩瑋驚喜現身助陣！

▲李浩瑋受邀擔任日團DURDN嘉賓。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

東京潮團DURDN由韓國創作歌手Baku擔任主唱，和以 「tea tea 」為名的兩名音樂製作人SHINTA和yacco組合而成，在完全無知名度的狀況下，甫出道就從串流上累積了高人氣，於2023年時，更被國際音樂平台相中，選入《RADAR: Early Noise 2023》清單，更因此廣受矚目，並以新人之姿受邀登上了Summer Sonic音樂祭，DURDN近來首度來台舉辦演唱會，李浩瑋也驚喜現身助陣。

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▲▼李浩瑋和日團DURDN合唱《Crush On》。（圖／形上娛樂提供）





BAKU提到雙方合作的緣起，一開始是Yacco在平台上聽到李浩瑋的歌聲，被李浩瑋獨特的聲線所深深吸引，因此向團員們提議找李浩瑋一起創作歌曲。李浩瑋也說到第一次收到DURDN的demo時非常的驚艷，因為《Pretense》歌曲中蘊含了很多的能量，也很高興第一次跟國外的藝人合作就能有如此令人滿意的作品，李浩瑋還教了DURDN一起齊聲說：「水啦！」DURDN也為了台灣的歌迷特別改編了李浩瑋的成名曲《Crush On》，以台日韓新風貌引爆現場大合唱。



李浩瑋近期忙碌於校園演唱與各大音樂祭，除特別排除萬難排開檔期擔任DURDN的嘉賓之外，也全力準備福夢（FUMON）將於8/9舉辦的Blessed祝福演唱會，挑戰生涯最大舞台台中圓滿戶外劇場，李浩瑋也特別跟歌迷喊話：「當不成搖滾區的福祿壽沒關係，還有『福如東海』跟『五福臨門』等座位區，等著大家手刀搶票喔！」



