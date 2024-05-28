aespa新專推隨身聽版太美！　「也可當藍芽喇叭用」非粉也瘋搶

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa推出新專輯《Armageddon》，除了一般專輯版，這次還推出了CD Player（隨身聽）版本，商品照一曝光就引起熱烈討論，許多非粉絲的人也都直呼「超想買」。隨著相關功能資訊和製作商消息曝光後，又掀起了一陣敲碗潮。

▲aespa近日回歸樂壇。（圖／翻攝自X／aespa）



南韓網友將aespa CD Player相關資訊發布到論壇theqoo，並標記該隨身聽可以連藍芽、當一般喇叭使用、連續播放時間最長4小時、可以開關燈、變換色彩（紅綠藍）、螢幕會顯示電量，製作商是著名品牌艾利和（iriver）且事後維修都可以找他們。

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▲aespa新專輯推出的隨身聽，連非粉絲也想買。（圖／翻攝自X／aespa）



▲aespa隨身聽也可播放其他CD，將顯示播放時間和電量，也可連接藍芽播放音樂。（圖／翻攝自X／aespa）



網友們都說「好羨慕買到的人」、「可以當喇叭用真的很讚，果然是大方的aespa」、「有點好奇殼的硬度，希望比近期手燈品質更加堅固」，不過也有人注意到，配件裡面並沒有充電線和有線耳機，這部分還是得自己再去購買。

事實上，aespa CD Player版將於7月19日發行，售價為韓幣14萬5000元（約台幣3600元），除了有隨身聽和裝飾用的貼紙外，也會和一般專輯一樣有小卡、歌詞本、CD。

▲aespa宣傳隨身聽版。（圖／翻攝自X）