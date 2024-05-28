hito頒獎典禮收視出爐！　麋先生、Energy熱力唱跳成高峰

▲ Energy回憶殺演出掀起全場高潮。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮25日在台北小巨蛋順利圓滿落幕，總收視人口突破百萬人次，整場典禮最高收視段落在金曲樂團麋先生的麋氏搖滾組曲〈壞蛋〉、〈笨蛋〉，撼動全場觀眾，25歲到34歲的族群收視最高點來到1.88的亮點成績，接著是BOOM！怪物星人帶來〈BOOM！怪物星人〉、〈ReBorn重生〉、〈拍謝啦〉熱門歌曲，展現她們的獨特魅力，接著是金曲歌王許富凱的精湛演出。另外分析25歲到49歲的女性族群收視，收視最高點落在華語樂壇唱跳天團Energy「一觸即發電力串燒組曲」。

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▲▼ 麋先生、BOOM！怪物星人都吸引高收視。（圖／Hit Fm聯播網提供）



唱跳天團Energy不僅擔任2024hito流行音樂獎重量級頒獎嘉賓，還乘坐時光機把觀眾帶回2003年，重現Energy當年獲得hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項。Energy更精心排練，帶來「一觸即發電力串燒組曲」，首跳新歌〈Here I Am〉，還有引爆E16蹲熱潮的〈星期五晚上〉，演出成為當晚25歲到49歲的女性族群觀眾收視率最高點。

麋先生上月以宇宙人演唱會嘉賓之姿站上小巨蛋，25日再次登上小巨蛋舞台，帥氣演唱〈壞蛋〉、〈笨蛋〉精彩情歌組曲，讓全場觀眾沈浸在麋式搖滾的氛圍中。專輯中的2首歌〈壞蛋〉、〈笨蛋〉，到近期頻繁登小巨蛋舞台，5位團員直呼：「我們都跟『蛋』滿有緣的。」獲知他們是典禮收視率的最高點，團員感到不可思議，也讓歌迷更加期待麋先生能「攻蛋」成功。

