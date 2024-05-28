記者張筱涵／綜合報導

知名兩性作家小彤3月底結束胰臟癌手術，專心休養期間，今（5月28日）透露再次住院接受第二次化療，儘管面對4樣副作用仍以積極心態面對，認為這些都是戰勝癌症的必經之路。

▲小彤住院做第二次化療。（圖／翻攝自FACEBOOK／兩性作家小彤）



小彤今天發文透露，第一次化療後除了手術傷口疼痛，還有4個副作用。首先是噁心沒食慾，儘管花了800元買化療營養餐盒，還是看一次噁心一次，外送美食也會在一打開包裝後就沒了食慾，但是醫生有特別叮嚀不能讓體重下降，也只能努力少量多餐和吃補品。

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除了噁心，小彤的皮膚也變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓就破皮，甚至起了水泡，只能得全身狂擦乳液，再把指甲全剪禿，以防無意中抓傷流血。此外，她也感到極度嗜睡，化療後會看劇看到睡翻不省人事，但其實這樣也好，打拼了數十年，趁此機會好好休息。

▲小彤說「輕輕一碰，就瘀青破皮起水泡」。（圖／翻攝自FACEBOOK／兩性作家小彤）



最讓小彤頭痛的最後一個副作用就是嚴重落髮，即使小心翼翼，頭髮還是一大撮一大撮掉落。曾以滿頭濃密秀髮自豪的她，如今看著髮量減少也樂觀看待，可以嘗試不同的假髮造型，而且頭髮本身成長速度很快，所以不用擔心。

最後，小彤也說，雖然化療副作用嚴重，但還有11次化療要咬牙撐過，比起生死攸關，這些副作用也就無足輕重了。

▲小彤說「隨手一撥，整撮整撮掉髮」。（圖／翻攝自FACEBOOK／兩性作家小彤）