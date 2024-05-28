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台灣成立KPOP演藝班！前進首爾「尋下個子瑜、舒華」：漂亮又禮貌

記者吳睿慈／台北報導

韓流KPOP在全球揭起無法擋的熱潮，「好的媒體」公司為打造下個子瑜、舒華，攜手BORN Startraing Center（BORN Star演藝培訓學院）合作，自7月21日起至8月10日止舉辦KPOP偶像培訓2024夢想訓練營，帶領對螢光幕有熱情並渴望走向幕前的年輕人前進韓國，接受歌唱、舞蹈名師的頂級全方位專業培訓。

▲▼ BORN STAR與台灣公司「好的媒體」合作舉辦訓練營。（圖／好的媒體提供）

▲BORN STAR與台灣公司「好的媒體」合作舉辦訓練營。（圖／好的媒體提供）

BORN Star演藝培訓學院由在韓娛擁有近30年影視教學經驗的洪起成代表成立，找來資深演員申九、鄭寶錫及知名搖滾歌手金泰源擔任名譽理事長，目前則由全方位藝人洪錫天擔任金牌指導老師，並於2012年開始招收外國學生。

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BORN Star演藝培訓學院成立16年來，培育出KARA、INFINTE、Wanna One、WEKIMEKI、I.O.I成員金世正及金素慧、aespa成員Karina及演員李到晛等明星，並長期與SM、JYP、YG等大型經紀公司合作培訓課程及定期甄選活動。

▲▼▲▼ BORN STAR 洪起成代表打造出李到晛、I.O.I、WONNA ONE。（圖／好的媒體提供）

▲▼▲▼ BORN STAR 洪起成代表打造出李到晛、I.O.I、WONNA ONE。（圖／好的媒體提供）

▲學院打造出李到晛、I.O.I、WONNA ONE。（圖／好的媒體提供）

▲學院打造出李到晛、I.O.I金世正、WONNA ONE等明星。（圖／好的媒體提供）

對於選擇在台灣與好的媒體合作成立演藝培訓分校，洪起成代表坦言：「有了周子瑜、葉舒華等範例，再加上近期認識正準備在韓國出道成為女團成員的台灣練習生，她們認真學韓文，歌唱、舞蹈都優秀，而且漂亮又有禮貌，讓我相信倘若與台灣合作將會培養出許多極佳的人才，也希望能為台灣有星夢的年輕人提供許多前進韓國演藝圈的機會。」

▲▼ 打造下個子瑜、舒華。（圖／翻攝自子瑜、舒華IG、好的媒體提供）

▲學院盼望打造下個子瑜、舒華。（圖／翻攝自舒華、子瑜IG）

由好的媒體BORN Star演藝培訓學院合作的「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」，將於7月21日起至8月10日在首爾江南校本部舉辦，將分為10歲至25歲參加的基礎班、練習生班，以及25歲以上參加的夢想班，詳情請洽好的媒體官方粉絲團查詢。

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Born star娛樂, BORN Star演藝培訓學院, BORN Startraing Center

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