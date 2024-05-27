「沒有鬼的恐怖故事」花絮曝！劉品言：我遇到會漏尿吧

記者許逸群／台北報導

由78位卡司詮釋「沒有鬼的恐怖故事」的新型態短影音台劇《都市懼集》，今（27日）曝光首支宣傳花絮。演出〈住宿〉單元的劉品言，飾演獨自帶著寵物入住獨棟民宿的房客，戲外的她打趣表示：「如果是我本人遇到（劇中橋段）的話，應該會嚇到漏尿吧！但發生什麼事就敬請期待。」

▲劉品言在劇中飾演入住獨棟民宿的房客。（圖／CATCHPLAY+提供）



全劇以6大單元共34集極短篇故事組成，描繪都市日常裡潛藏恐懼的都市樣貌，令人發毛的劇情也令龐大演員群充滿恐懼共鳴。提煉出從未察覺的驚悚、恐懼、惡意，呈現生活中潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉與〈住宿〉。

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▲曾沛慈演出〈夜生活〉單元。（圖／CATCHPLAY+提供）

演出〈夜生活〉單元的曾沛慈耐人尋味地表示：「基本上我沒有看這集故事之前，這樣子的人沒有出現在我的世界裡過。」同單元的曾愷玹則透露：「可能會有一些想像不到的事情會發生。」胡釋安則形容：「不是說恐怖片那種，但是就覺得看完毛毛的，就是會不會真的有可能發生在真實世界裡面。」

在〈公寓〉單元亮相的金鐘女星李沐，更為了角色揣摩做足功課：「這個劇的恐怖就在於它（故事）都很寫實，所以我有很認真在家裡模擬了一下，如果我遇到同樣的處境我會是什麼反應。」

▲姚元浩在〈辦公大樓〉單元中似乎在盤算著些什麼。（圖／CATCHPLAY+提供）

另外，參與〈辦公大樓〉單元的江宜蓉則語帶玄機說：「辦公室是一個這麼常見又日常的地方，可是大家可能不會聯想到恐怖。」同單元的姚元浩也提到：「這個恐怖劇集其實是想要表達每個人心裡面內心的那種恐懼跟害怕。」黃冠智更形容：「恐懼、驚悚建立在日常生活中，就是會讓人家更毛骨悚然的地方！」

在〈住宿〉單元現身的吳思賢表示：「這個劇本酷的地方在於人本來就有很多面向。」同單元的曾少宗透露：「當中很多有關人性可怕的陰暗面。」林敬倫直言：「這些劇情或許就真實發生在社會中也不一定。」演出〈大眾運輸〉單元的曾莞婷更直呼：「其實我一開始覺得這個劇情滿恐怖的！」