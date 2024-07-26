為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

記者陳芊秀／綜合報導

藝人紀卜心與網紅小吳經營的手搖飲「十盛熟成奶茶SHISHENG」爭議不斷，原本品牌標榜「北海道牛乳」，眼尖網友發現已改「北海道配方」，加上英文從「MILK FROM JAPAN」改成「MILK FROM FACTORY」，連YouTuber評測影片也誤以為奶茶是鮮奶茶。繼小吳拍影片道歉，她也在限動發聲。

▲紀卜心限動發聲明，3度為品牌飲料爭議道歉。（圖／翻攝自IG）

紀卜心首先致歉，沒有與小吳一起拍攝道歉影片：「很抱歉因為小吳人在國外遇颱風班機被取消，我們無法一起拍影片說明。」同時她也道歉沒有第一時間出來說明，以及在限時動態倉促回覆。

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共同聲明表示，因為品牌不只紀卜心、小吳兩人，還有其他同仁，因此等到公司內部聲明，才對外回覆。從飲料配方出來後，他們就知道「熟成生乳」成分有包含奶粉，並指對飲料觀感很主觀，一直喜歡奶精奶茶，也真的喜歡產品才會想要分享給大家，「我發誓我們的初心絕對沒有想要『隱瞞、欺騙』大家，但是標示上沒有寫清楚，我們完全承認是我們的疏忽，非常對不起！」

如今品牌門市已經改進並且標示清楚，紀卜心與小吳坦承錯誤，並且會學習改進，「再次強調我們真的沒有要欺騙大家的心！很抱歉佔用了社會資源。造成消費者有被欺騙的感受真的十分抱歉」。

▲紀卜心道歉「因為小吳人在國外遭颱風班機被取消，我們無法一起拍影片說明。」（圖／翻攝自IG）

截至目前為止，紀卜心、小吳在本月21日發品牌道歉聲明，22日發聲道歉，26日以拍片、限動發文道歉，已經道歉了3次。