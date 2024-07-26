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快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，因10日被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，引起不少網友留言追問鮮乳品牌，事隔10多天浮出水面說明並道歉後，卻依然止不住網友怒火。對此，小吳26日正式上傳影片哽咽道歉了。

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳現身道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

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首先，小吳對於事件當下沒有第一時間出來說明表示非常抱歉，也對於在未釐清狀況時在限時動態上的倉促回覆表示歉意。他解釋這間飲料店並非完全由我和紀卜心持有，裡面有其他股東以及其他同仁，「當時需要等公司內部的聲明討論出來後，我們才可以正式公開回覆，所以沒有在第一時間出來說明，我們絕對不是要逃避或推卸責任。」

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳解釋他和紀卜心的負責項目。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

小吳解釋他和紀卜心負責的是宣傳及試喝飲料，產品研發、廣告宣傳等都是由專業團隊處理。他表示，「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，他向來偏愛奶精奶茶，也是很喜歡這個產品才會分享給大家，「我發誓，我們的初心絕對沒有想要隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳強調他和紀卜心絕對沒有想要欺騙大家。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

小吳表示目前門市和官網都已經改進並標示清楚，他也強調拍這個影片並不是為了切割，而是想讓大家知道他們每個人都有各自負責的項目，「我和卜心剛接觸飲料業，有很多不全面的地方，在這次事件上，我們都會努力學習改進。」

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳再三道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

對於讓消費者有被欺騙的感受，小吳再三道歉，一度哽咽強調「真的真的沒有想要欺騙大家的心」，但他深知此事確實是他們的疏忽。此外，他希望網友能針對此事討論就好，「不要波及到我的朋友、家人、合作廠商」，因為有些激進私訊叫他去死、會下地獄，「說實話這幾天我非常非常難受」，也很怕點開社群網站，「對於一直以來支持我們的人，我都覺得很愧疚」，最後仍不停鞠躬、雙手合十道歉。

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼對於支持粉絲，小吳感到很愧疚。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

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