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小孟老師／7月27日星座運勢　獅子座降低投資損失

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：調整恢復心情
感情：尊重對方生活
財運：提高投資水準
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：魔羯

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雙子座

工作：得到眾人賞識
感情：快樂幸福起點
財運：做好投資決策
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

天秤座

工作：善於營造氣氛
感情：承認愛情的美
財運：提高適應能力
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：不斷嘗試改變
感情：調整相處方式
財運：加強投資學習
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛

金牛座

工作：領導能力提升
感情：愛情堅若磐石
財運：考慮流動風險
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤

處女座

工作：平穩解決麻煩
感情：創造愉快氛圍
財運：瞭解避免風險
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：創意的新思維
感情：易遇不同異性
財運：加強風險控制
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子

天蠍座

工作：減輕自身負擔
感情：伴侶要求不多
財運：投資適應變化
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子

雙魚座

工作：保持熱情激情
感情：衝突減少很多
財運：投資資產保值
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：控制混亂局面
感情：建立和諧生活
財運：避免不良風險
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

獅子座

工作：頭腦清晰明瞭
感情：誠意感動異性
財運：降低投資損失
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊

射手座

工作：努力達成目標
感情：感情冷靜穩定
財運：提高競爭能力
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女

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