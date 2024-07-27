「啦啦隊女神」遭男友從後面攻擊！楊若歆吐坎坷情路：精神快出狀況

▲新北國王啦啦隊成員楊若歆推出單曲，挑戰當歌手。（圖／記者侯世駿攝／CTWANT提供，下同）



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新北國王啦啦隊成員楊若歆曾擔任過藝人舞蹈老師，跳舞實力備受肯定，她也有好歌喉，今年起陸續推出單曲〈對與錯〉、〈迷霧之謎〉，兩首歌曲都是情歌，除了想轉換身份，呈現給大家不同樣貌外，也與她坎坷的情路有關，一路以來她總是碰到劈腿或有暴力傾向的男友，讓她苦笑說：「有時候真的會絕望到，覺得是不是要跟女生在一起比較快樂。」

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▲情路坎坷的楊若歆曾遇到恐怖情人。（圖／記者侯世駿攝）



最讓楊若歆感到害怕的是某任男友有精神疾病，但其實她在交往前就知道這件事情，「我本來就知道他有精神疾病，但不知道這麼嚴重，嚴重到我的精神也快出狀況。」原來對方很常把所有事情混在一起，還會腦補她在外面亂搞，讓她有理說不清，不過還是一直包容對方，「直到有一次我真的覺得沒辦法溝通，直接跟他說我想離開，他竟然從後面攻擊我的脖子，我跌在沙發上，從眼神看得出來他已經失去理智，他一直搖我的身體，接著狂搖我的頭，當時覺得我是不是要死在這裡了。」

▲目前楊若歆想先拚事業，對於感情順其自然。（圖／記者侯世駿攝）



幸好當下楊若歆很冷靜，一直觀察對方的情緒，等前男友冷靜後她又待了一個晚上才離開，不過剛分手時前男友時常半夜打電話來，甚至到她家敲門，維持了一個月才放棄騷擾她。楊若歆提到過去朋友們常告訴容易暈船的她，要把交往前的觀察期拉長，「 我太容易陷下去，以前不覺得要有觀察期，感覺到就在一起，直到遇到那一任之後，才發現觀察期真的很重要。」目前單身的她也有在觀察中的對象，但因為最近工作太忙，笑說應該會觀察很久。

▲楊若歆曾在偶像蔡依林的模仿大賽中奪得冠軍。（圖／楊若歆提供）

與感情路不同，楊若歆的事業運一直很不錯，她從小就學芭蕾，國中開始接觸競技有氧，也因為競技有氧，讓她見到了偶像蔡依林，原來當時節目《POWER SUNDAY》舉辦蔡依林模仿大賽，就讀體院的她剛好有同學認識節目通告，得知需要有人表演蔡依林的鞍馬後，便推薦楊若歆上節目，她花了兩個禮拜苦練從沒接觸過的鞍馬，幸好競技有氧的底子讓她很快就上手，並在節目上獲得冠軍，順利與偶像合照。

▲從小學舞的楊若歆當過多年的舞蹈老師。（圖／記者侯世駿攝）



楊若歆與蔡依林的緣分不止於此，在節目之後她還擔任過蔡依林在金曲獎表演的伴舞，並當蔡依林的廣告替身，「當時朋友只跟我說要當替身，叫我拍小腿給他看，後來才知道是要當Jolin的替身，那時候很想去問她記不記得我模仿過她，但因為不好意思就沒問。」在成為啦啦隊後，楊若歆的背號特別選了Jolin的諧音「90」，笑說：「本來想選『10』，但被選走了，所以選了『90』。」

▲兩年前楊若歆才加入啦啦隊。（圖／翻攝自楊若歆IG）



大學畢業後楊若歆當了多年的舞蹈老師，兩年前才正式成為啦啦隊，其實她在10年前就代班過職棒啦啦隊，但因為她不懂棒球規則便沒有繼續，直到兩年前現任隊長Amber問她要不要加入，而她對籃球比較有興趣，所以答應了邀約。由於現在啦啦隊女神眾多，問及是否會有競爭壓力？她表示：「我的個性就是做自己，不太會去跟別人比較，我有自己的路要走，比較不會被影響。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

▲楊若歆不擔心啦啦隊競爭激烈，認為做自己最重要。（圖／記者侯世駿攝）



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