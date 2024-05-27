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八點檔三男星「紙尿褲外穿」　背後原因曝光超催淚

記者許逸群／台北報導

八點檔《追分成功 起家》中陳文山、孫綻和呂世偉，為戲將成人紙尿褲外穿，猶如男子團體一般耍帥走秀，孫綻搞笑表示三人是「紙尿褲戰隊」模樣逗趣。劇中看似滑稽的外表，其實背後意義感人。

▲▼八點檔《追分成功 起家》中陳文山、孫綻和呂世偉，為戲將成人紙尿褲外穿。（圖／台視提供）

▲▼陳文山、孫綻與呂世偉為戲將成人紙尿褲外穿。（圖／台視提供）

▲▼八點檔《追分成功 起家》中陳文山、孫綻和呂世偉，為戲將成人紙尿褲外穿。（圖／台視提供）

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由於林乃華飾演的「明珠」上了年紀，需要紙尿褲的輔助，礙於面子不肯穿，三人心生一計，特地將紙尿褲外穿，一邊介紹穿上的好處、一邊走秀展示，希望說服林乃華毫無罣礙的使用。

▲▼八點檔《追分成功 起家》中陳文山、孫綻和呂世偉，為戲將成人紙尿褲外穿。（圖／台視提供）

▲▼林乃華飾演的「明珠」上了年紀但礙於面子不願意穿紙尿褲。（圖／台視提供）

▲▼八點檔《追分成功 起家》中陳文山、孫綻和呂世偉，為戲將成人紙尿褲外穿。（圖／台視提供）

陳文山戲外獨自照顧年邁父母，對於劇情安排感觸良多，像是有次父親不慎打翻咖啡，連媽媽也遭受潑及，兩人心情大受影響，陳文山見狀也將手裡咖啡倒在身上，一派輕鬆地說：「沒關係，現在別人會以為我們穿的是同一系列的衣服！」父母見狀笑逐顏開，陳文山開心表示：「當然，他們還罵我是笨蛋！」

陳文山表示長輩有時候會像小朋友一樣的情緒表現，常礙於自尊所以逞強，尤其被病痛折磨的時候，需要多關照長輩心情：「與他們合作就要投其所好，需要更多的耐心與用心，並且顧慮對方自尊心。」

孫綻則表示看了劇本大為感動，雖然對象是女友的媽媽，但早也把她當作自己家人，希望給予最好的照顧。當然在大眾面前外穿紙尿褲，仍需要一些心理建設，好在幾位演員調適得很快，孫綻表示：「一開始真的蠻害羞，為了讓自己趕快適應，排戲時就穿著，讓自己放得開。」

孫綻戲外十分孝順，雖然工作忙碌，仍不忘陪伴家人。孫綻今年母親節時，先是跟家人說要工作無法回高雄老家，其實早就訂好了車票，給家人一個驚喜：「我打聽到聚餐的餐廳，然後悄悄混進去給家人一個大驚喜，就算只有一天的時間，也想要抓緊機會陪我最愛的外婆及家人們。」

呂世偉身材高挑，一開始還在擔心尺寸問題，頻說：「我一定穿不下啦！」沒想到彈性極佳，陳文山也驚訝表示：「沒想到也有你能穿的尺寸！」呂世偉為了展現穿上紙尿褲依然能行動自如，還做了最近熱門的「16蹲」靈活度滿分。

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追分成功 起家, 陳文山, 孫綻, 呂世偉, 追分成功

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