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XG新歌COCONA剃頭太瘋狂！親手剃髮過程全都錄　頂寸頭亮相網驚

文／妞新聞

在推出〈SHOOTING STAR〉、〈LEFT RIGHT〉、〈NEW DANCE〉等多首洗腦神曲後，怪物女團「XG」這回以新歌〈Woke up〉火熱回歸，每位成員都展現出與以往不同的強烈造型，其中忙內「COCONA」更是大膽剃頭！？

▲XG全員都是日本人卻在韓國出道。（圖／X@XG OFFICIAL）

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XG為國際娛樂公司「XGALX」所推出的首組女團，由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA及COCONA組成，全員都是日本人卻在韓國出道，不僅跨越了KPOP及JPOP的既有印象，更憑藉獨樹一格的創新風格急速竄紅，成為歌壇中最搶眼的怪物新人。

▲XG公開新歌，曝光COCONA剃掉頭髮的場面。（圖／Youtube／xg_official）

XG公開的新歌〈Woke up〉是成員們第一次嘗試的全饒舌單曲，整體回歸概念又再度翻轉大家對她們原有的印象，可說是帥度加倍。在先前釋出的首支預告裡，短短17秒便曝光COCONA剃掉頭髮的場面，震驚之餘，也讓不少粉絲們懷疑是不是「假剃」。隨後在演唱會上，以及MV中也都證實了剃頭的事實，實在沒想到居然是真的！

▲COCONA以破格寸頭現身。（圖／X@alphazbarbie

正式展開世界巡迴演唱會的XG，巡迴首站即是從日本大阪開跑，隨後也將於7月13日來到台北與台灣粉絲們見面。在大阪演唱會的首日，COCONA就以破格的寸頭現身，不光讓現場的粉絲看傻，還引起了網友的騷動，並稱她為「女偶像第一人」。同時，這也不免讓眾多資深的JPOP迷回想起日籍韓裔歌手愛蔻妮可（ICONIQ）也曾以平頭造成轟動，沒想到多年後又能再看到作風如此大膽的女偶像！

▲COCONA。（圖／X@XG OFFICIAL）

想必大家也都十分好奇COCONA剃頭的原因吧？其實早在很久之前，COCONA就很想嘗試這個造型，但因為以往的歌曲形象，被經紀公司狠狠地阻止，藉著這次新歌的概念剃掉頭髮，也算是完成了自己的心願。究竟XG來台時，會不會又帶給大家意想不到的驚喜呢！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, XG, COCONA

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