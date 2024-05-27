郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口　惡鄰行徑曝

圖文／鏡週刊

藝人郭書瑤遭控超級惡鄰！本刊近日接獲投訴，指郭書瑤9年前買下台北市信義區一戶小豪宅，起初還算正常，後來卻嚴重走鐘，去年5月開始，超過1年未繳管理費，管委會向法院聲請支付命令，她還拒收公文，更扯的是，她常網購卻不領包裹，導致堆積如山的包裹占據社區大廳，就像她的私人儲藏室，管委會貼出公告希望她改善，她竟二度將公告撕毀，態度十分惡劣！

知情人士A先生透露，郭書瑤9年前入住北市信義路五段某社區的頂樓小豪宅，面積約20坪，陽台可眺望台北101，依坪數計算，郭書瑤每月應繳管理費4千多元，她卻經常不定時欠繳，管委會必須三催四請才收得到錢。

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▲郭書瑤9年前買下台北市信義區小豪宅（圖），沒想到竟成為社區頭痛人物。

本刊調查，郭從去年5月起就沒繳管理費，管委會多次公告，也寄存證信函催繳，她卻無動於衷。去年11月，郭書瑤積欠的管理費已達2萬5千元，管委會向法院聲請強制執行，但一直沒有下文，上個月向法院查詢時，才知支付命令的公文被郭拒收，後來公文轉到轄區派出所，她也沒去領，導致支付命令因「未送達」當事人，最後自動失效。

管委會本月中旬在社區一樓電梯口張貼公告，點名郭積欠1年份、共4萬9千多元管理費，並警告她7天內若不繳納，將再次聲請強制執行，郭自知理虧，才將欠款一次繳清。

另名知情人士B小姐也告訴本刊，郭書瑤不繳管理費，卻很享受社區提供的服務，例如她常網購，包裹寄到管理室後，她只簽收不領走，造成她的包裹堆成一座小山，占據社區大廳，時間長達半年之久，怒批郭根本是把公共空間當成私人儲藏室，非常惡劣！

▲郭書瑤挨批只簽收卻不領走包裹，將社區大廳當成私人儲藏室。（讀者提供）

為維護住戶權益，管委會日前貼出公告，要郭書瑤清空大廳的包裹，否則將取消包裹代收服務，不料，郭卻二度將公告抽走，還面露不悅地撕毀、揉爛，她恣意撕毀社區公告的行為已構成《刑法》毀損罪，管委會透過管道警告她約束自身行為，否則將依法究辦，郭才將所有包裹搬回家。

▲郭書瑤看到管委會要她清空包裹的公告後，擅自將公告抽走。（讀者提供）

除此之外，另名C先生則說，郭習慣把不要的紙箱堆在住家門口，破壞公用走廊整潔，也觸犯消防法規，管委會只勸導沒檢舉，但她卻一犯再犯，讓其他住戶抱怨連連，各種脫序行為讓管委會及住戶不堪其擾。

引發爭議的郭書瑤因接拍線上遊戲「殺很大」廣告，一夕爆紅，隨即有唱片公司替她發行《愛的抱抱》寫真迷你專輯，從此星路大開。2013年她主演電影《志氣》，獲得第50屆金馬獎最佳新演員獎，被封為中生代女神。

郭書瑤也曾捲入爭議事件，2013年她擔任反毒宣導公益大使，當時男友金陽卻捲入大麻案。去年7月，檢調偵辦一起共諜案時，意外查出郭書瑤的弟弟也牽涉其中，遭諭令20萬元交保，後被起訴；此次郭遭投訴是超級惡鄰，與螢幕形象反差極大，是否衝擊她的演藝事業，有待後續觀察。



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