郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

▲郭書瑤看到管委會要她清空包裹的公告後，擅自將公告抽走。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

另名知情人士B小姐也告訴本刊，郭書瑤不繳管理費，卻很享受社區提供的服務，例如她常網路購物，包裹寄到管理室後，卻只簽收不領走，屬於她的包裹堆成一座小山，常態性占據社區大廳，時間長達半年之久，更扯的是，郭偶爾會下樓拿走1、2個包裹，但隔天一定會有新的包裹寄來，繼續堆放。B小姐氣憤地說，郭根本是把公共空間當成私人儲藏室，非常惡劣！

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了維護所有住戶的權益，管委會本月12日貼出公告，希望郭書瑤清空大廳的包裹，否則將取消她的包裹代收服務，不料，郭卻將公告抽走，管委會發現公告消失，郭的「包裹山」雖已處理掉一半，卻仍然存在，於是再張貼相同的公告，當晚郭竟二度將公告抽掉，還面露不悅地撕毀、揉爛。

▲管委會張貼公告，要求郭書瑤清空包裹，否則取消代收服務。（讀者提供）



管委會認為，郭書瑤恣意撕毀社區公告的行為已構成《刑法》毀損罪，於是透過管道警告她約束自身行為，否則將依法究辦，郭這才將所有包裹搬回家，社區大廳也終於清空。

郭書瑤的惡鄰行徑還不止於此，另一名知情人士C先生告訴本刊，郭習慣把不要的紙箱堆放在住家門口，此舉不但破壞公用走廊整潔，也已觸犯相關消防法規，依法可以對她開罰，有同層樓的住戶向管委會反應，管委會考量她的明星身分，只勸導沒檢舉，沒想到她卻一犯再犯，完全不甩，讓其他住戶抱怨連連。

▲管委會再次張貼公告，也被郭書瑤2度抽走、撕毀。（讀者提供）



C先生表示，郭書瑤剛住進社區時，管委會曾體諒她擔心被狗仔跟拍，特別放寬規定，讓沒有車位的她，能搭車直接進入地下停車場，再從電梯上樓，但她卻辜負大家的善意，各種脫序行為讓管委會及住戶不堪其擾。



更多鏡週刊報導

【豪宅惡鄰郭書瑤3】靠「殺很大」爆紅開星路 郭書瑤屢捲爭議傷形象

【豪宅惡鄰郭書瑤】拖欠管理費、包裹山占大廳 郭書瑤惡鄰行徑曝光

【豪宅惡鄰郭書瑤1】管理費擺爛1年不繳 郭書瑤連法院催討都不甩