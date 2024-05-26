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Apple產後復工辣曬長腿！　真實身材曝光很苦惱：有6公斤要消

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple去年年底證實和牙醫趙國翔結婚1年，在上月才剛生下兒子的她21日發文透露，目前已復工錄影，同時也PO出個人全身近照，苦惱表示：「還有6公斤的肉要消滅。」

▲Apple產後復工。（圖／翻攝自Facebook／Apple黃暐婷）

▲Apple產後復工錄影。（圖／翻攝自Facebook／Apple黃暐婷）

透過Apple的最新貼文內容可見到，她坦言雖然身為新手媽媽的自己已復工，但是身材卻還沒回來，同時也秀出9張換上錄影服裝的獨照表示：「為什麼不能生完就肉肉消失！」並搭配4個無奈的哭臉表情符號。

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▲Apple產後復工。（圖／翻攝自Facebook／Apple黃暐婷）

▲Apple透露自己還有6公斤的肉要減。（圖／翻攝自Facebook／Apple黃暐婷）

照片中，Apple分別換上節目的制服及短裙，大方秀出白皙長腿，其中3張照片更可見到，她穿著一身淺紫色的長裙入鏡，對鏡頭擺出招牌笑容及甜美姿勢的她，絲毫不像是剛生完小孩1個月的模樣。

▲Apple（圖／翻攝自Instagram／Apple）

▲不少女星留言認為Apple的產後狀態一樣瘦。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

對此，Apple的貼文及照片在曝光後，吸引不少藝人朋友朝聖按讚，其中像是前陣子剛升格當媽的女星楊晨熙、洪詩、熊熊都分別寫下「妳加上6公斤只是一般人正常體重而且還偏瘦好嗎」、「哪有6公斤～騙人」、「6公斤在哪裡？根本很瘦」的留言，紛紛認為Apple根本沒變、狀態超好。

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