池晟帶娃胖到85kg！2個月內爆瘦15kg　片場演得太逼真險暈倒

記者吳睿慈／綜合報導

犯罪偵查劇《聯結》由池晟、田美都主演，池晟為了從奶爸變身緝毒隊王牌刑警，兩個月內狂瘦15公斤，且為了詮釋毒癮發作的痛苦，還曾換氣過度差點在拍戲現場昏倒。

▲池晟相隔2年回歸戲劇，2個月內瘦了15公斤。（圖／friDay影音提供）



池晟相隔近2年回歸戲劇，提到接演本作的原因，其實是被「王牌緝毒刑警染上毒癮」的設定所吸引，「劇裡幾乎沒有好人，這點非常真實，與這些真實的角色相遇，讓我覺得非常有趣」。

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身為奶爸兼演員的他，近期都在家照顧小孩，體重一度達到85公斤，為了讓角色看起來更瘦，兩個月內減重15公斤，保持在70公斤左右，這讓他在體力方面非常辛苦，但也努力將這種狀態轉化為演技的一部分。

▲池晟飾演染上毒癮的刑警，片場演戲太逼真差點暈倒。（圖／friDay影音提供）



池晟表示：「在內在演技方面，我試圖表現出染上毒癮的自己、試圖克服毒癮的自己，以及享受毒品的自己」，接著他又補充：「有時候我會在吸氣時說台詞，雖然不明顯，但能表現出毒癮帶來的痛苦。有一次我還因換氣過度差點昏倒，但大家都沒有注意到，我告訴導演這件事後他也説完全沒發現，這讓我覺得必須適當拿捏尺度，以免對健康造成影響。」

▲田美都首度合作池晟，飾演一名女記者。（圖／friDay影音提供）



而首次挑戰犯罪偵查劇的田美都，在《聯結》中飾演社會線記者吳允珍，這次戲路大轉變，她透露：「壓力不會帶來好結果，我努力將壓力轉化為期待感。為了學習類型劇的風格，我幾乎看遍了OTT上的大部分作品，但由於拍攝時很難按照故事時間線進行，調整演技的尺度非常困難」。她也慶幸池晟給了自己很多建議，在演戲時可以按照自己覺得適合的情感尺度來表演，所以拍攝時輕鬆許多。《聯結》每週五、六晚間10點40分在friDay影音上架播出。