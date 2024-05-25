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觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

記者李湘文／綜合報導

香港歌手陳奕迅舉辦「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會，原預計在大陸杭州一口氣唱6場，然而今（25日）第5場演出前，突上台宣布活動取消。他聲音沙啞，含著眼淚歉疚表示：「1個小時之前，狀況越來越糟糕。」雖然很不想這麼做，但察覺身體狀況真的撐不住，仍決定中止今日演出。

▲陳奕迅上台鞠躬道歉，臨時宣布取消今日演出。（圖／翻攝自微博）

▲陳奕迅上台鞠躬道歉，臨時宣布取消今日演出。（圖／翻攝自微博）

陳奕迅無奈表示，24日正好唱完巡演第100場，今早起床時原本相當興奮，期待著和粉絲一起開心度過周末，彩排時卻發現狀況不太對，「下午4時，我就如常的跟樂隊和舞蹈員彩排，彩排後發現身體出現了一些狀況，後來越來越嚴重，到下午6時，我就感覺到身體的問題令我今天不能演出。」

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演唱會原定於7點開唱，陳奕迅在後台眼看觀眾已陸續進場，心情也相當沉重，但因為醫生要求「聲帶必須要休息」，最後還是作出臨時取消的決定。他和主辦方代表一起上台，親自向觀眾宣布這個痛苦的消息，一開口馬上自責哽咽：「我今天可能真的沒辦法演出。」因為從來沒遇過這種狀況，他也非常不知所措，說著說著就忍不住眼淚。

▲陳奕迅上台宣布取消演唱會。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長）

▲陳奕迅上台宣布取消演唱會。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長）

陳奕迅事後也無奈發文：「我也想做到歌詞裡面說的：『That's just life，笑對現實的無奈。』但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。可能我平常都常開玩笑，但這次真的不是開玩笑，是確實的無奈。」由於事發突然，他宣布今、明兩天的演出暫延到27、28兩日，但詳細情況仍待主辦方確認後公布。

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