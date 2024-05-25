黃志瑋消失台劇3年近況曝光！　隔15年合體楊冪「揭私下交情」

記者黃皓瑋／綜合報導

43歲的藝人黃志瑋曾演出《薔薇之戀》、《仙劍奇俠傳》、《終極三國》等劇，近年將工作重心轉往大陸，在2021年的《第三佈局塵沙惑》後，已經有3年沒有在台劇中現身。他近期演出陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》，飾演反派「金人鳳」，在社群平台宣傳新劇時，也喊話女主角楊冪「老朋友」，2人私下交情隨之曝光。

▲黃志瑋近況曝光。（圖／翻攝自Facebook／黃志瑋）

《狐妖小紅娘月紅篇》23日開播，黃志瑋當天在微博PO出劇情片段，標記楊冪寫下：「老朋友了，切磋一下。」原來2人在2009年時，就曾經在《仙劍奇俠傳3》中合作，當時黃志瑋飾演魔尊「重樓」，與楊冪飾演的「唐雪見」有過對手戲，他也不忘在文末Hashtag「雪見大戰重樓」，帶起一波回憶殺。許多劇迷紛紛留言「好久不見魔尊」、「摩尊你好」，也有人比較2個角色，笑稱「那麼久沒見你變弱了好像」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃志瑋在《狐妖小紅娘月紅篇》中，時隔15年再度與楊冪合作。（圖／翻攝自微博／黃志瑋Jerry）

黃志瑋去年5月曾返台為流浪動物募款，在做愛心的同時，還意外被拍到與1名女子當街相擁，並做出疑似親吻的動作，被猜測有了新戀情。不過他也隨即發文回應「生活很累，工作很忙，自己一個人很好」，間接澄清仍是單身。