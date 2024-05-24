EXID睽違1年半合體表演！Live實力超強　台下嗨爆大合唱「上上下下」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團EXID在2015年靠著洗腦神曲〈Up&Down〉大爆紅，不過，成員們自2019年開始因合約到期，陸續宣佈單飛不解散。她們距離上次在韓合體演出已時隔一年多，23日難得齊聚參加校慶表演，表演片段引網友瘋傳，也令粉絲十分感動。

▲EXID在23日合體參加校慶演出。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh）

EXID全員五人在23日合體參加高麗大學校慶，一共表演了30分鐘，影片中，可以看見成員們身穿代表高麗大學的紅色衣服，LE穿著爆乳背心、哈妮大秀蠻腰，正花、率智和慧潾則辣穿短褲曬美腿。除了視覺養眼，EXID也大展超強的Live實力，讓全場氣氛相當High。

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▲▼EXID演唱代表作〈Up&Down〉。（圖／翻攝自YouTube／고려대학교교육TV방송국 KUTV）

而當EXID唱到代表作〈Up&Down〉時，台下更是大聲跟著合唱，表演片段引網友紛紛留言「EXID完全體真的太瘋狂了」、「二代團真的太厲害，Highlight、Apink、EXID...高麗大真有sense」、「全都是回憶啊」、「這是時隔多久的合體啊天啊」、「五個人在歌手空窗期也管理得很好呢」。