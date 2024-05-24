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鳳梨學馮語婷發不自殺聲明！　232字獲網讚：嘲諷值滿出來

記者王靖淳／綜合報導

「新一代女戰神」馮語婷昨（23）日公開無碼正面照及不自殺聲明，但真實身分仍受到外界討論，網紅鳳梨事後開轟對方拿單親媽媽苦肉計當擋箭牌，今（24）日再度發文，並以模仿馮語婷發文的內容來嘲諷對方。

▲鳳梨發不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨）

▲鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）
鳳梨今（24）日以「我就是鳳梨前吳檢座本人本名吳泓逸」在社群發文，坦言看不過馮語婷=高鉦崴（花小武）自己搞資金盤、還婚後搞東搞西，才希望這件事情為這個社會發聲，同時也表示，若自己今天沒勇敢站出來，那只會讓對方繼續危害社會。

▲鳳梨發不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨）

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▲鳳梨發不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

鳳梨在文末模仿馮語婷昨（23）日文章的內容寫下：「任何輿論批評我都可以接受，承擔公眾人物之責任（不對，我早已不是公眾人物），但如果越界，我會走司法途徑，假帳號我也一律不回答及刪除。」並在文末學對方附上不自殺聲明。

▲鳳梨（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

▲網友留言表示支持鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

對此，鳳梨的貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，除了有人表示支持他、要他加油之外，同時也有不少網友寫下「太棒了」、「真男人」、「嘲諷值滿出來了」的留言。

【鳳梨全文】

我就是鳳梨前吳檢座本人 本名吳泓逸
吳檢座這個名字其實就是我十幾年前犯案而得來的
所以我深感抱歉並去與家屬道歉達成和解
我只是單純看不過馮語婷=高鉦崴（花小武）自己搞資金盤還婚後搞東搞西才希望這件事情為這個社會發聲
我絕對有用吳檢座這個名字做過違法的事
也確實偽造過自己的身分
如果我今天沒勇敢站出來
那只會讓跟我同案的馮語婷=高鉦崴（花小武）繼續危害社會
任何輿論批評我都可以接受
承擔公眾人物之責任（不對，我早已不是公眾人物）
但如果越界
我會走司法途徑
假帳號我也一律不回答及刪除
最後附上本人手稿聲明。

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關鍵字

鳳梨, 網紅, 吳泓逸, 馮語婷

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