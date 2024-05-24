記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手GSoul以本名金志賢站上《Voice Korea 2020》（韓國好聲音2020）舞台，當年拿下冠軍頭銜，苦熬多年終於被看到，韓媒24日突然爆出他在便利商店偷酒的醜聞，當下是醉醺醺狀態，現沒有任何經紀約的他，隻身在歌壇打拼，卻傳出負面新聞，震驚到韓網驚呼「我很喜歡他的歌耶」、「喝醉了就乖乖待在家裡吧」。

▲GSoul被爆在便利商店偷酒。（圖／翻攝自GSoul IG）



GSoul於24日被爆出，他於上個月19號早上11點於便利商店偷酒，當時是醺醺狀態，只是現在人在海外的他，預計不久後將會被警方傳喚到案調查，偷酒一事才對外曝光，由於GSoul爆紅之後簽給韓國華納公司，但雙方已在去年合約到期、不再續約。

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▲GSoul曾在2020年參賽音樂節目《Voice Korea 2020》拿下冠軍。（圖／資料照／華納提供）



目前GSoul沒有經紀人，隻身在歌壇打拼，而他2020年參賽音樂節目《Voice Korea 2020》時，一舉拿下冠軍爆紅，突然爆出偷酒一事，歌迷震驚到「真的是喝酒誤事」，但也有人為他緩頰「可能真的不清醒了」，其他則有人認為「偷竊也是犯罪該罰」。

事實上，GSoul音樂道路坎坷，曾在JYP娛樂當練習生15年，後來輾轉進入H1GHR MUSIC，接著簽給華納，現在則是合約到期、隻身打拼的狀態。

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