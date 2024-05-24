幻藍小熊9人體將成絕響！　3畢業成員動向曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮即將在明（25日）於台北小巨蛋盛大登場，入圍「2024 hito流行音樂獎」最受歡迎組合的GENBLUE 幻藍小熊今（24日）特別進行演出彩排，演唱充滿陽光的清新示愛歌曲〈Like it〉。不過幻藍小熊先前遠赴南韓當練習生，歷經訓練跟淘汰後，未來將以全新6人組合亮相，因此這次也是她們最後一次以9人之姿演出。

▲幻藍小熊出席hito頒獎典禮彩排。（圖／Hit Fm聯播網提供）

被問到九人合體站上小巨蛋心情，幻藍小熊說上週六才開始碰面、密集彩排，在此之前有一個月沒有9人團圓：「目前只有開心的心情，因為很久沒有九人團聚，沒有覺得是最後一次舞台，沒有很難過，默契都在。」坦言情緒還沒調適好，想到還是會哽咽，「對於結束要分開這題，還沒想到那邊。」

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而畢業的三名成員未來動向，她們說會用其他的形式回到舞台上，不僅限於演藝圈，卸下隊長職務的容容說希望帶給大家正能量；BIDO則精進創作，在學電吉他，會把創作分享給姐妹聽；Vicky回到校園生活，不排斥往娛樂圈繼續努力。

▲幻藍小熊明最後一次以9人之姿演出。（圖／Hit Fm聯播網提供）

此外，有「最美國中生」封號的Nico最近變高又變美，也瘦了不少，害羞說：「體重上吃比較健康，還是水煮，然後一樣要跳繩，有瘦一些些。」采甄突然喊說：「怎麼沒有人誇我變漂亮？」她笑說從韓國受訓返台，被很多人誇她變漂亮，稱在團內顏值排行第二名，「因為我說第二，沒人敢說第一。」