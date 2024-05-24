Toyz入獄篠崎泫曝講了「這輩子通話量」！　23字吐心聲：很討厭

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，本月16日已入監服刑，女友篠崎泫面對外界的批評及罵聲，也多次透過Threads吐露心聲，今（24）日更發聲寫下：「這陣子大概是講了這輩子的通話量。」

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

Toyz在入獄的前一晚，特別開直播與粉絲道別，同時也大方認愛篠崎泫，不過戀情曝光後，不少網友卻湧入篠崎泫的社群留言抨擊她。為此，平時會在Threads抒發心情的篠崎泫，也陸續發文寫下「這世界充滿惡意」、「無助、無能為力、恐慌、心力交瘁、有苦難言⋯這幾天的種種下來，第一次感受到，原來被網暴，算小事了」等內容。

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▲篠崎泫平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫今（24）日再度透過Threads吐露近期心聲，本身不喜歡講電話的她坦言，最近的講電話的次數，大概是這輩子的通話量。貼文曝光後，再度引發網友關心，不少人紛紛寫下加油打氣的留言，同時也有人心疼表示：「辛苦了，負能量需要釋放。」紛紛鼓勵她會越來越好的。

▲篠崎泫在Threads發文抒發心情。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

此外，篠崎泫今（24）日晚上10時將進行一日吃播，她會以「米其林推薦美食開箱」為主題，在17LIVE開直播，屆時不僅會在線上進行互動，網友們還可以參與活動來抽她限量的拍立得。

▲篠崎泫今（24）日將開直播與粉絲聊天。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）