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看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問在交往吧？　邊佑錫曖昧笑：無可奉告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《背著善宰跑》由邊佑錫、金惠奫主演，兩位主角人氣大漲，宣傳邀約不斷，近日終於登上主持人張度妍（張度練）網路節目《Salon Drip》，兩人光是看到對方都會冒出害羞笑容，坦言拍攝時彷彿空間之中只有兩人，曖昧電流令張度妍驚呼「你們在交往吧」，一席話嗨翻眾人。

▲▼ ▲▼ 看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問「在交往吧」　邊佑錫笑了：無可奉告。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

▲▼邊佑錫、金惠奫互動飄出曖昧電流。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

▲▼邊佑錫、金惠奫互動飄出曖昧電流。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

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《背著善宰跑》自爆紅以來，邊佑錫、金惠奫節目邀約不斷，兩人近來終於合體，登上人氣節目《Salon Drip》，官方釋出預告短片，他們在拍攝期間不論是自然地對望，還是看著彼此笑出來，都飄出濃濃的粉紅泡泡，令近距離觀看的主持人張度妍尖叫連連。

▲▼ 看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問「在交往吧」　邊佑錫笑了：無可奉告。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

▲▼張度妍害羞問「你們在交往吧」，邊佑錫笑著答「無可奉告」。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

▲▼張度妍害羞問「你們在交往吧」，邊佑錫笑著答「無可奉告」。（圖／翻攝自《Salon Drip》YouTube）

談起拍攝互動，金惠奫坦言「感受到了新的情感，在這個地球上好像只有我們兩個存活」，邊佑錫則補充就像是「只有我們兩個的空間般，每到那種時候就想背著她跑」，連對談內容都很曖昧，張度妍直呼「你們在交往吧？」兩人則是當場大笑，金惠奫還幽默地回應「哥哥（指邊佑錫），你來說吧。」邊佑錫機智接話：「無可奉告。」全場氣氛沸騰。

《Salon Drip》完整內容預計於27日播出，預告片短短不到1分鐘，但已經累積逾40萬人次觀看，邊佑錫、金惠奫因戲爆紅，人氣銳不可擋，網友看到兩人的互動片段後，熱情留言敲碗「比起我談戀愛，我更希望你們談戀愛」、「終於合體啦」。

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邊佑錫, 金惠奫, 張度妍, 張度練

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