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魏德聖嘆「當家選擇台積電」掀論戰！　動畫名導：政府越來越重視

記者蕭采薇／台北報導

金馬最佳動畫片「《八戒》決戰未來」請到許光漢、薛仕凌、曹佑寧、邵雨薇、鍾欣凌、許展榮、許展瑞等明星陣容配音，背負龐大的成本。不過導演魏德聖日前受訪時，提到台灣電影在國外不紅的原因，是因為「當家的選擇台積電」引起爭議，《八戒》導演邱立偉則表示：「政府有越來越重視。」

▲▼《八戒》導演邱立偉、許展榮、許展瑞「新世界」接待中心開幕造勢。（圖／記者周宸亘攝）

▲《八戒》（左起）許展榮、導演邱立偉、許展瑞造勢。（圖／記者周宸亘攝）

《八戒》23日舉辦粉絲活動，導演邱立偉和展榮、展瑞現身造勢。導演邱立偉表示：「許多小朋友看了試映之後流下眼淚，或者將第一次看電影的經驗獻給這部動畫電影，讓他非常感動。」而本土動畫電影在台灣算是小眾，邱立偉創作出《八戒》也承受不小壓力。

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但邱立偉也提到，台灣政府對於動畫、電影產業的挹注，表示政府有越來越重視，希望觀眾也能夠「呷好道相報」，活絡動畫產業。不過邱立偉強調，「我不想用民族大旗要大家支持台灣動畫，我們想讓觀眾覺得好像真的很好看又特別、團隊很用心。如果看過覺得不錯看，以後可能還會看其他台灣電影，產業就會活絡起來了。」

▲▼《八戒》導演邱立偉、許展榮、許展瑞「新世界」接待中心開幕造勢。（圖／記者周宸亘攝）

▲《八戒》（左起）許展榮、許展瑞是一組確認的配音卡司。（圖／記者周宸亘攝）

對於台灣政府在電影產業上的支持，邱立偉認為，政府越來越重視動畫、電影的領域，且挹注更多的資源，「這次剛上任的文化部長小野（李遠）也很重視這件事情，向內凝聚社會共識、自信心，向外展現獨特性，我覺得文化軟實力都是很重要的方法。」邱立偉也開玩笑呼籲企業包場支持，「在此呼籲台積電、鴻海，大家共襄盛舉！」

▲▼《八戒》導演邱立偉、許展榮、許展瑞「新世界」接待中心開幕造勢。（圖／記者周宸亘攝）

▲《八戒》導演邱立偉。（圖／記者周宸亘攝）

聲演「金角、銀角」的展榮、展瑞則是第一個被相中的配音演員，兩兄弟在片中有許多「叫聲」的演出，他們自嘲是「男生裡面最會叫」。問及展榮叫聲如何？展瑞不留情面吐槽：「我覺得還要再加強，有些東西是熟能生巧，畢竟要有多點體驗才能發揮。」展榮則反問：「要體驗什麼才會叫？」讓眾人笑翻。「《八戒》決戰未來」將於5月31日上映。

 

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八戒, 許光漢, 劉冠廷, 邵雨薇, 庾澄慶, 庹宗華, 魏如萱, 鍾欣凌, 許展榮, 許展瑞

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